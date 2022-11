El obradoiro de emprego “Hostalería do Salnés XIV”, promovido por la Mancomunidade do Salnés y subvencionado por la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, celebró ayer el acto inaugural de su decimocuarta edición.

Al acto asistieron el delegado territorial de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Luís López Diéguez; Marta Mariño Regueiro, jefa territorial de Pontevedra de la consellería; el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín; la presidenta y el gerente de la Mancomunidade do Salnés, Marta Giráldez Barral y Ramón García Guinarte, así como representantes de los diferentes municipios que componen la Mancomunidade do Salnés. La fecha real de inicio fue hace poco más de un mes, el pasado 3 de octubre, pero ayer se procedió a la inauguración oficial de la nueva sede. Esta nueva edición, que tendrá una duración de doce meses, se desarrolla ya en las nuevas instalaciones que la Mancomunidade do Salnés ha habilitado en la calle Ourense de Sanxenxo, después de haberse celebrado las tres últimas en el Real Club Náutico de este municipio. En el curso se imparten cuatro certificados de profesionalidad: en la especialidad de Cocina, Operaciones Básicas de Cocina (nivel 1) y Cocina (nivel 2); en la especialidad Restaurante-bar: Operaciones básicas de restaurante y bar (nivel 1) y Servicios de restaurante (nivel 2). Son 20 alumnos, diez por cada especialidad, que participan y reciben formación teórica y práctica además de prestar servicios a los ayuntamientos de la comarca, entre los que destacan los siguientes: Promoción del turismo gastronómico a través de la organización de jornadas de degustación de los platos típicos de la comarca del Salnés; Promoción de buenos hábitos alimentarios en colaboración con los centros docentes de la Comarca do Salnés; Colaboración con el Comedor Social de Cáritas-Vilagarcía de Arousa y Afasal (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer); Elaboración de las guías Xacobeo 2021-22 (cocina fusión, cocina vegetal, cocina de autor y bebidas); y showcookings en diferentes municipios de la comarca del Salnés y en la feria de productos gourmet gallegos Etiqueta Negra, entre otros. Desde su primera edición en 2005, la Mancomunidade do Salnés ha ofrecido la oportunidad de adquirir formación y acceder al empleo a más de 480 personas a través de dos escuelas-taller y trece obradoiro de emprego y, “a día de hoy, sigue apostando por estos proyectos formativos desde una comarca turística como O Salnés necesita mano de obra cualificada para la hostelería”, según destacan sus responsables.