Nogar afirma que desarrolla su actividad con todos los permisos y medidas de seguridad

El Grupo Nogar que tenía alquiladas desde 2018 las naves de la antigua factoría de Pontesa que fueron pasto de las llamas el pasado domingo, dio ayer viernes su primera versión sobre el incendio en el que falleció uno de sus trabajadores, Benito González Dopazo, de 59 años y arrasó estas instalaciones.

La empresa ha aguardado hasta ahora para respetar los dos días de luto decretados por el Concello de Marín a raíz de este fallecimiento. En un comunicado, se detalla que Galigrain, una filial del grupo dedicada a los cereales, ha iniciado su propia investigación sobre el incendio, si bien hasta ahora no ha podido acceder a las instalaciones.

“El objetivo es esclarecer los motivos y circunstancias del siniestro causante de esta terrible pérdida”, explica la empresa, que añade que “colabora desde el primer momento con las autoridades facilitando todos los datos, documentación y ayuda requerida en la investigación oficial para esclarecer lo sucedido”.

La compañía todavía no ha podido analizar el estado de las instalaciones tras el incendio del domingo ya que “no podrá acceder al interior para evaluar los daños hasta tener garantías de que se hace en condiciones de seguridad y contar con el permiso de las autoridades competentes”.

En cualquier caso, Nogar destaca que “desarrolla su actividad en más de 250.000 metros cuadrados de instalaciones a nivel nacional e internacional y cuenta con una capacidad estática de hasta 800.000 toneladas de almacenamiento y manipulación de mercancías” e insiste en que “cumple todos los requisitos y condiciones legales exigibles, y emplea las mejores técnicas y prácticas disponibles”.

Galigrain asegura que “la seguridad y salud laboral es prioritaria y una de las piedras angulares de la política de la compañía, que ostenta para el desarrollo de su actividad todos los permisos y protocolos de seguridad y prevención de riesgos laborales necesarios, incluidas medidas antiincendios”.

Recuerdo del fallecido

La empresa reitera su “apoyo a los familiares y seres queridos de Benito González Dopazo”, el fallecido en el incendio tras sufrir quemaduras en el 85% de su cuerpo. La víctima, que murió el pasado miércoles, era “desde hace 30 años era uno de los principales responsables de la operativa de Galigrain en Galicia como encargado de la supervisión y coordinación del trabajo de medio centenar de trabajadores. Y, ante todo, un amigo y miembro de la familia del GrupoNogar que será recordado por su bondad, espíritu y compromiso”.

Por contra, el Concello de Pontevedra sigue señalando hacia las empresas del Grupo Nogar tras el incendio de Ponte Sampaio y esto se tradujo ayer en una inspección por parte de la Policía Local y técnicos del ayuntamiento en las instalaciones almacenamiento y logística que esta firma tiene en las antiguas nave de la Cross, en Alba.

Así lo confirmó el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, reiterando sus declaraciones de que se encuentran “sorprendidos y preocupados” por el hecho de que “una empresa que tenía una imagen de seriedad en la ciudad de Pontevedra, de repente, tenga una actividad económica en el concello (concretamente se refería en esta ocasión a las naves de Pontesa, que sufrieron el incendio) en unas condiciones absolutamente lamentables”. Una actividad de almacenamiento que, reiteró el regidor, se realizaban en Ponte Sampaio “sin medidas de seguridad”, algo que “desgraciadamente se confirmó con los hechos” que se produjeron el pasado domingo con el resultado de una persona fallecida y dos heridas leves.

El Concello también denuncia que la empresa no está vigilando permanente la fábrica tras el incendio como se le ordenó

Lores, tras volver a mostrar sus condolencias a la familia y amigos del trabajador fallecido, Benito González Dopazo, añadió además su descontento por el proceder de la empresa Galigrain y el Grupo Nogar con sus actuaciones en los últimos días. Según explicó el regidor, tras el incendio se siguen produciendo incumplimientos como es el hecho de que tanto por parte de la Policía Judicial como de los bomberos, una vez controlado el fuego, se ordenó a la empresa mantener vigilada la nave de forma permanente ante la posibilidad de reactivaciones. “La empresa no está cumpliendo porque ayer mismo nos llamó el 112 para que acudiésemos a apagar otro rebrote y cuando llegaron los bomberos allí no había nadie”, indicó el regidor. “Esto es una falta de seriedad absoluta y no tiene justificación”, añadió.

El Concello ordena una inspección en las instalaciones de la empresa en Alba Ante esta situación en Ponte Sampaio y “el ruxe ruxe” de que se realiza una actividad de almacenamiento similar en las instalaciones de Alba, el gobierno local tomó la decisión de realizar una inspección en las antiguas naves de la Cross. “Allí nunca pasó nada ni se registró ningún problema, pero vamos a ver cómo se está desarrollando la operativa” y “comprobar que hay un mínimo de seguridad ya que esa es una actividad que se inició en los años 90 y de la que no volvimos a saber nada más”, puesto que las competencias son de otras administraciones. Lores explicó que la licencia en las naves de Alba es de los 90 y que van a comprobar en que condiciones está actualmente. En función del resultado de esta inspección se dará cuenta o no del resultado de la misma a las autoridades competentes, de ser necesario. Lores también respondió a las críticas del PP y de Vox en las que se sorprendían de que la administración local no tuviera conocimiento de la actividad que Nogar estaba llevando a cabo en Pontesa. El regidor fue claro: “Quien sí sabía la actividad que se estaba realizando allí era la empresa y también sabía que lo estaba haciendo sin licencia”. El alcalde dijo desconocer si tenían alguna autorización para ello, pero resaltó que, incluso con ella, “necesariamente hay que pedir una licencia municipal” para desarrollar la actividad “y no se pidió ninguna”. “Por lo tanto, aquí hay un responsable que es la empresa”.

Sin hidrantes ni vigilancia

Lores también se mostró sorprendido y contrariado al conocer que el Grupo Nogar emitió un comunicado asegurando que se cumplían las medidas de seguridad en Pontesa, que tenía alquiladas desde 2018. “Pero si no hay hidrantes”, respondió incrédulo el alcalde. “Ahora mismo están allí los bomberos otra vez, porque esta mañana nos volvieron a llamar de nuevo y tenemos que llevar el agua nosotros mismos porque allí no hay donde captarla”, tal y como sucedió el día del incendio. Fernández Lores lamentó que a lo largo de estos días la empresa ni tan siquiera haya trasladado agua a la zona para poder controlar los conatos: “No hay excusa, es verdaderamente sorprendente, para estar preocupado y sorprendido”. También insistió en que la nave –que almacenaba grandes cantidades de grano, en los que se pueden producir situaciones de combustión espontánea–, no contase siguiera con vigilancia permanente. “A los bomberos los movilizó el 112 el día del incendio porque un particular vio salir humo de la nave, ya que allí no había nadie”, finalizó.