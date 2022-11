Avalancha de reservas para las cenas de Navidad a pesar de la crisis y la subida de precios

“Llegamos a recibir ocho llamadas seguidas en un cuarto de hora”, asegura Rubén González, propietario y chef de El Cafetín, uno de los locales preferidos por los pontevedreses para celebrar sus cenas de Navidad con amigos y compañeros de trabajo. Después de que el año pasado se reactivara esta tradición tras el parón por la pandemia, este 2022 está siendo el bum para la restauración local, con una auténtica avalancha de reservas ya desde comienzos de octubre.

Hay días clave en este tipo de celebraciones, en torno al 15 de diciembre es cuando más reservas se acumulan. Este año los fines de semana claves serán el del 9, 10 y 11 de diciembre y el del 16, 17 y 18, y para este último hay numerosos restaurantes pontevedreses que ya han colgado el cartel de completo y están empezando a rechazar nuevas reservas.

“Está siendo una avalancha. El año pasado no lo notamos tanto porque aún estábamos recuperándonos del COVID, pero este año se reactivó de forma muy fuerte”, aseguran desde el Liceo Casino, otro de los puntos calientes de las cenas de Navidad en la ciudad.

Tanto en su sede de Manuel Quiroga como en las instalaciones de A Caeira, el Casino celebrará en el próximo mes y medio todo tipo de eventos navideños, desde comidas de unas 50 o 60 personas, sobre todo por jubilaciones, hasta cenas de grandes empresas, con entre 120 y 150 comensales, llegándose en algunos casos concretos a superar incluso los 300.

“Estamos teniendo que rechazar algunos banquetes porque ya tenemos fechas completas”, reconocen desde la sociedad, que apuntan que este año notan que la gente tiene muchas ganas de celebrar y de reencontrarse con amigos, “en la cena de Halloween ya se quedaron fuera unas 50 personas por el aforo”. En este sentido, señalan que “vamos claramente en aumento desde que acabó la pandemia, el año pasado creció tímidamente y este está siendo una avalancha”.

La misma sensación tienen en El Cafetín, desde donde aseguran que las últimas semanas “están siendo una locura de reservas y de solicitudes de presupuestos”. Son sobre todo reservas para cenas de empresa, “pero también algunas jubilaciones y reuniones de amigos”.

Rubén González explica que “el año pasado ya había mejorado mucho la cosa, pero como hubo un rebrote de COVID también tuvimos cancelaciones. La gente ya estaba entonces con muchas ganas de recuperar las cenas y comidas de Navidad”. En este sentido, reconoce que “desde mediados de octubre ya tenemos muchísimas reservas para algunos días concretos”.

Se refiere a esos fines de semana tan demandados en el mes de diciembre. Sin embargo, ante las numerosas reservas que ya se han realizado y que han dejado a algunos restaurantes con días ya cerrados, hay quienes no dudan en “adelantar la Navidad”, realizando sus celebraciones en el mes de noviembre. Se trata sobre todo de particulares, ya que las empresas son algo más tradicionales en este punto, pero la realidad es que a finales de noviembre hay también muchas fechas reservadas en los calendarios de la hostelería local.

El sector de la restauración es el primer sorprendido, gratamente por supuesto, por las numerosas reservas que se están realizando ya por la situación de crisis económica que está atravesando toda la población. La inflación ha provocado que los establecimientos hayan tenido que ajustar los precios de sus menús para evitar pérdidas, pero “la gente lo entiende”, señalan desde Casa Digna, otro de los puntos de encuentro clásicos por estas fechas.

“La situación no está bien. Estamos sufriendo todos, restaurantes y ciudadanos, una subida de costes de la vida en todos los sentidos”, lamentan, al tiempo que reconocen que este año “ha vuelto el interés por hacer eventos en estas fechas, pero no como otros años; por ahora estamos teniendo más reservas de particulares que de empresas”. Pero sí notan mejora con respecto al año pasado: “Confiamos en que todo siga avanzando, no queremos volver para atrás”.

Desde El Cafetín apuntan que “nos ha subido la materia prima en torno a un 30% y un 100% la luz”, de ahí que no hayan tenido más remedio que hacer “un ajuste contenido” de los precios de sus menús, pero tratando de repercutir lo menos posible en el cliente. Así, “a partir de 35 euros ya tenemos menús, pero la media de reserva está entre 40 y 50 euros por persona”. Es la tónica habitual en la restauración local, cuyos menús más demandados este año están en torno a los 45 euros.