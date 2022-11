“Yo no sé si el rey emérito es muy inteligente o no, pero sí que es muy listo”

El papel que han tenido los servicios secretos españoles en la ocultación de los escándalos relacionados con Juan Carlos I, actualmente rey emérito, tanto en la dictadura como en democracia centrarán la conferencia “Los servicios secretos al servicio del rey”, que el periodista Fernando Rueda ofrecerá esta tarde (19 horas) en las IV Xornadas contra a Impunidade organizadas por el departamento de Memoria Histórica de la Diputación de Pontevedra.

– Lleva décadas investigando sobre los servicios secretos, ¿cómo surge este interés que se ha ido acrecentando con los años?

– Cuando yo empiezo a investigar en los años ochenta no se publicaban apenas informaciones sobre los espías porque era una parte de la dictadura, no habían pasado tantos años del franquismo. Poco a poco empecé a llevar eso que me gustaba al terreno del periodismo, que era lo que yo ejercía. Fui penetrando muy lentamente, porque son fuentes clandestinas. A principios de los años noventa decidí escribir un libro, “La Casa”, sobre el servicio secreto español, y lo llevé en absoluta clandestinidad porque en el Grupo Planeta temían que cayese dentro de la Ley de Secretos Oficiales, que todavía está vigente. Al verlo los abogados, detectaron 1.216 delitos contra esta ley. Yo pensé que nunca se iba a publicar, pero hicimos tres cambios y se publicó. Se vendió muchísimo, lo que demostró que a la gente le interesaban los servicios secretos. A partir de ahí, llevo años dedicados a investigar en esta línea.

– Su trabajo se habrá complicado aún más en el momento en que decide centrarse en la relación de esos servicios secretos con el rey...

–Curiosamente fue la editorial, La Esfera de los Libros, la que me propuso que juntase ambas temáticas para “Al servicio de su majestad”. Hasta entonces yo no era consciente de la trascendencia que tiene para este país la relación de la monarquía con los servicios secretos. Para mí esa investigación ha sido una aventura, porque, por ejemplo, yo no había entrado de lleno en la etapa de la dictadura de Franco. Cuando colocas las piezas en su sitio, te das cuenta de cómo Franco espió a Juan Carlos y a su padre Don Juan de una forma intensísima, y sin embargo decide que su sucesor sea ese al que no para de espiar y ordena a los servicios secretos que le protejan en su llegada al trono. Algo que puede parecer contradictorio. Eso marca la vida de la monarquía y de Juan Carlos. Es un tema apasionante.

"Todos los gobiernos lo han sabido, pero preferían no enfrentarse a él para evitarse problemas"

– Podemos decir que todo comienza con unas cartas de amor de un jovencísimo Juan Carlos y concluye con una relación que le obligaría a abdicar. ¿De qué modo ha influido esta personalidad mujeriega en la historia de España?

– Juan Carlos era un joven al que le gustaban mucho las chicas, el problema es que él, con solo 21 años, ya descubre que nada de su vida, ni lo más íntimo, es privado. Las cartas de amor que envía a una miss universo que conoce entonces no llegan nunca, sino que caen en manos de Franco. Esto significa que él es consciente desde muy joven de que es espiado y, a pesar de todo, sigue manteniendo esa vida privada. Los servicios secretos saben que a Juan Carlos le gusta ligar continuamente, pero él no se da cuenta de que eso puede suponer perjuicios para él y el país. Así surge en los años 90 la historia de Bárbara Rey, una de sus muchas amantes, que termina chantajeándole cuando él intenta poner fin a la relación. Con esto él debería haber aprendido la lección, porque ese chantaje puede perjudicar a España. Pero no solo no aprende, sino que da con otra mujer, Corinna Larsen, que llega en un momento en el que el rey hacía sus propios negocios privados y él pretende que ella se los lleve. Es decir, que se mete en una todavía más gorda que le llevó a ceder la corona a su hijo.

– Siempre se ha puesto en duda la inteligencia del rey emérito, ¿ha cambiado su opinión al respecto tras investigar sobre él?

– Yo no sé si el rey emérito es muy inteligente o no, lo que sí sé es que es muy listo. Se ha manejado siempre muy bien y ha sabido siempre sacarse los problemas de en medio, reaccionar. Lo único en lo que ha fallado, que es muy importante, es en el tema de las mujeres y en no darse cuenta en el tema económico de que no puede ir a porcentaje, como hizo ya con Franco y el petróleo de las monarquías árabes. Alguien debería haberle dicho: No, señor, usted tiene un sueldo y usted no puede ir a porcentaje. Durante el gobierno de Adolfo Suárez siguió con ese porcentaje. Y también hicieron la vista gorda. Y llegó Felipe González y fue informado por el servicio secreto de que el rey estaba en otros asuntos, ¡y también hizo la vista gorda! Y Aznar... Esta es una de las conclusiones que a mí me ha alucinado del libro: el Gobierno lo permitía. Igual que el servicio secreto durante el de Zapatero protegiera a Urdangarín. Todos los gobiernos lo han sabido. Lo que ocurre es que llega un momento en que él se lanza con el tema Corinna y nadie le dice nada sobre que, por ejemplo, no debe encargarle cuestiones de diplomacia nacional. Él lo hacía y se lo permitían.

"En el servicio secreto fueron tan leales al rey que al final lo estropearon"

– ¿Por qué esta permisividad?

– Porque preferían no enfrentarse a él. A mí me dicen que es porque preferían evitarse problemas, pero también he hablado con ministros y me dicen que ellos no tenían nivel para decirle eso al rey. Bono, siendo ministro de Defensa, fue el único que se atrevió a decir que Corinna no podía ir en un determinado viaje porque no tenía estatus, pero lo hizo una vez. Nadie le puso límites y llegó este verdadero escándalo.

– ¿Cómo han cambiado las cosas con Felipe VI?

– En lo referido a la relación de la monarquía con el servicio de inteligencia, el cambio ha sido radical. Felipe VI no tiene problemas de mujeres, de dinero... Su relación con el servicio de inteligencia es profesional, la que se debe plantear: de información, protección... pero no de ocultación a la opinión pública motivos de escándalo.

– ¿Hay algún personaje o hecho en toda esta investigación que le haya fascinado especialmente?

– Hay un hecho que siempre me ha sorprendido: en el servicio secreto han sido tan leales al rey que al final lo han jodido, lo estropearon. A veces hay cariños que matan.