A Real Academia Galega de Ciencias e a Deputación inician a vindeira semana o segundo bloque do III Ciclo de Conferencias “Aida Fernández Ríos”, dirixido a alumnado de Secundaria e Bacharelato. A finalidade é achegar a ciencia e fomentar as vocacións científicas. A primeira charla celebrarase o 17 de novembro no IES Aquis Celenis de Caldas, dirixida a alumnado de 2º de Bacharelato Científico e versará sobre a transcendencia das Matemáticas na sociedade actual. Abordará este tema MaríaVictoria Otero Espinar, catedrática de Análise Matemática da USC e vicepresidenta da Real Sociedad Matemática Española.