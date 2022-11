Sanidade reconoce que la falta de médicos en los PAC de Pontevedra es la más alta de Galicia

La falta de médicos en las Urgencias extrahospitalarias del área sanitaria de Pontevedra, las que se atienden en los Puntos de Atención Continuada (PAC), como el de A Parda, es la más elevada de toda Galicia. Así lo reconoció ayer el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que ofreció una rueda de prensa en el Hospital Montecelo tras visitar la Unidad de Coronarias y la planta de Ecocardiología.

“Estamos haciendo un esfuerzo grande en cubrir muchos días de atención continuada en esta área sanitaria de Pontevedra, que es donde tenemos centralizado el mayor número de problemas en los PAC. El número de ausencias es más alto que en otras áreas, pero me consta el esfuerzo que se está haciendo desde el área y por parte de los profesionales para cubrirlas”, afirmó a preguntas de la prensa sobre esta cuestión.

Asimismo, manifestó que no hay ninguna intención por parte de la Consellería de Sanidade de cerrar ningún PAC: “Nuestra intención, mientras tengamos médicos para cubrir los turnos que podamos, es no dejar de prestar esa atención. En todo caso, los PAC no se cierran, sino que permanecen con personal de enfermería que se refuerza y en conexión permanente con personal del 061 y toda la red de transporte y atención urgente dispuesta y engrasada para cada caso que se pueda agravar”.

"Por la situación que se está dando en esta área sanitaria, hay determinados días en los que esos centros no se pueden cubrir con médicos y están reforzados con personal de enfermería" José Flores - Gerente del área sanitaria

“No planteamos de momento cerrar ningún PAC ni reordenarlos, eso se lo dejo a la Plataforma por la Defensa de la Sanidade Públcia que hace tiempo que ya lo planteó. Nosotros de momento no lo estamos haciendo”, dijo.

En cuanto a los motivos por los que el área pontevedresa es la más afectada en este sentido, indicó que las ausencias son de varios tipos: vacaciones, incapacidades temporales y vacantes que se produjeron a raíz de la incorporación de algunos de esos facultativos a la Atención Primaria en los centros de salud. “Son centros de salud que llevaban años sin cubrir plazas por falta de médicos. Además, con la convocatoria ganamos dos guardias de PAC para cada uno de esos profesionales. En el área sanitaria se incorporan 21 facultativos con dos guardias cada uno, por lo que estamos hablando de 42 guardias de PAC al mes. Es una doble ganancia: médicos con una plaza estable y las guardias”, celebró.

Reunión con las enfermeras

Precisamente, ayer la gerencia del área sanitaria de Pontevedra, encabezada por José Flores, mantuvo un encuentro con enfermeras de los PAC afectadas por la falta de médicos, un encuentro que ya tenían programado. “Por la situación que se está dando en esta área sanitaria, hay determinados días en los que esos centros no se pueden cubrir con médicos y están reforzados con personal de enfermería. Ya hay unas directrices de funcionamiento, de cómo tienen que hacer su trabajo, pero la reunión de hoy (por ayer) era para que nos expresaran sus necesidades y aportar soluciones. Se quedó en que vamos a hacer un plan de formación específico, sobre todo en el ámbito de las emergencias, cuando están los enfermeros solos, sin acompañamiento del médico, así como trabajar en una protocolarización de patologías menores que no sean emergencias para que puedan tener tanto seguridad a nivel laboral como respaldo de forma legal. No queremos ni pretendemos sustituir médicos por enfermeros, sino aprovechar todas las competencias de la enfermería en su profesión. Fue una reunión con un clima apacible”, resumió Flores.

Comesaña niega “colapso”

Sobre la situación que viven los servicios de Urgencias gallegos, incluidos los de Pediatría, en las últimas semanas, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, negó que haya “colapso” y habló de una mayor asistencia por la gripe Recordó que todos los años se repite la situación, con la excepción de los dos de la pandemia, con una incidencia menor. Además, indicó que se espera el pico de la enfermedad para finales de este mes o principios de diciembre.

Las Urgencias pediátricas ganarán las salas de Ginecología en el Provincial

El servicio de Urgencias pediátricas del Hospital Provincial ganará espacio físico incorporando las salas de Ginecología, mientras que los ginecólogos verán sus propias urgencias en las consultas en planta. Así lo anunció ayer el gerente del área sanitaria, José Flores, que informó, además, de que “en los momentos en los que haya mayor afluencia de niños alguno de los pediatras de guardia en planta bajará a apoyar a sus compañeros de Urgencias”. El Hospital Montecelo de Pontevedra ya ha puesto en marcha el plan de contingencia contra la gripe hace unas semanas. “Es un plan que se desplegará a medida que se necesite, en función del número de pacientes que atienda el servicio de Urgencias”, indicó ayer Flores. Reconoció que tanto en Montecelo como en el Provincial, donde se atienden las urgencias pediátricas, la afluencia es mucho mayor desde hace unas semanas. “Ya se ha reforzado el personal de enfermería y de CAES y, además, también se activa a partir de un número de pacientes que tengan pendiente cama para el ingreso”, resumió.

El conselleiro insta al Concello de Caldas a que traslade sus quejas al Ministerio

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, sugiere al Concello de Caldas, dirigido por el socialista Juan Manuel Rey, que traslade también sus quejas por la falta de médicos en el Punto de Atención Continuada (PAC) “también al Ministerio de Sanidad”, por ser el que “tiene las competencias” para formar más especialistas MIR en Medicina Familiar y Comunitaria. Así respondió ayer el conselleiro a la propuesta aprobada el martes por unanimidad en el pleno de Caldas, con los votos del PP incluidos, para que las arcas municipales se hagan cargo de los gastos adicionales derivados de la asistencia sanitaria básica, incluso en centros privados del pueblo, para pacientes vulnerables que no sean atendidos en el PAC. “Máximo respeto al Ayuntamiento y al pleno”, dijo García Comesaña, que apuntó que este municipio es “consciente del problema” que hay “en todo el sistema sanitario público de Galicia y de todo el Estado” con la falta de especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, “más que de médicos” en general.