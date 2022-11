Centolla: tíbio inicio de temporada

Con cerca de 40 años en el oficio, Emilio, de Mariscos Emilio, cuenta con puntos de venta en varias plazas gallegas. Desde su puesto del Mercado de Pontevedra explica que el arranque de la temporada de la centolla fue “flojito” y se limitó a los clientes más habituales, que compran con confianza. Los demás, explican, “desconfían mucho porque la centolla hay que mirarla, hay que ser muy profesional en ella para no engañar al cliente. Los de siempre ya te conocen, pero los otros...”

Y es que no es fácil distinguir una buena centolla. “Eso se gana con la experiencia”, recuerda el profesional, que el pasado lunes vendió a 24,35 el kilo “y después fue bajando paulatinamente”. Estos primeros días, con todo, no son significativos “porque no se tiene una referencia exacta” de cómo será la temporada. Normalmente es a partir de hoy, en la tercera jornada de venta, “cuando los precios se normalizan, una vez que están abastecidos los mercados”, señala el vendedor.

Tampoco se sabe cómo está en estos momentos el recurso. “Este año lo que estoy viendo es que la calidad es muy buena, no es como otros años que hay que esperar un par de semanas a que mejore. Ayer toda la que miré no me falló ninguna, lo cual es una buena señal”.

Los precios han aumentado. El pasado año Mariscos Emilio vendió su primer lote a 22 euros el kilo, y ayer estaba en la Plaza a casi 25 la centolla de primera calidad.

Coincide Mari Carmen Santos, al frente de Mariscos Mary, que señala que “el inicio de momento está un poco parado porque el tiempo tampoco ayuda, pero ya vendí dos capachos, se va poco a poco. No es un inicio buenísimo porque es el primer día pero la gente pregunta”. A algunas clientas les pide “que esperen, porque la quiero probar, aunque desde luego la pinta este año la tiene preciosa, buenísima, pero habrá que verla” .

Con la centolla, los mariscos estrella en estos momentos en la Plaza son el buey y el camarón, ya que no pocos clientes adelantan la compra para congelar para las fiestas de Navidad, un tirón de demanda que los profesionales esperan que se acrecentará sensiblemente hacia el fin de semana.