El estado de la mar y la luna deslucen el primer día de la campaña de la centolla

La campaña comenzó en las provincias de Pontevedra y A Coruña en las áreas que van de cabo Corrubedo hasta A Guarda y de cabo Corrubedo hasta Estaca de Bares. Con el inicio de la captura la especie regresa a los mercados, por lo que se espera que mañana ya luzca en los puestos de la plaza de abastos pontevedresa.

“Hay poca cosa. Habrá que esperar a finales de esta semana porque hay mucha luna y poco pescado, y con la centolla peor”, asegura Juan José Besada, patrón de la Cofradía de Portonovo.

Desde este puerto salieron muy pocos barcos: cuatro a levantar y uno a largar, aunque se mantuvieron cerca del muelle por el mal estado de la mar y porque estaba entrando el viento.

Dos de ellos, además, suelen llevar el producto a vender a la Lonja de Vigo, así que solo los otros dos dejaron en Portonovo las centollas.

En opinión de Besada, y de otros profesionales del sector, aún es algo pronto para iniciar la campaña. “Tanto es así que solo se trae a tierra lo bueno. En ese sentido, cuidamos bastante la venta. Si la centolla no está buena, vuelve al mar. Lo que está flojo no vale la pena traerlo”, reconoce.

En la Lonja de Campelo descargaron dos barcos ayer, uno 105 kilos y el otro poco más de 80 kilos. En total se vendieron alrededor de 200 kilos. La primera puja fue a 14,80 euros el kilo de centolla, mientras que la segunda, a 13,50.

Por su parte, en la Lonja de Portonovo los dos barcos que descargaron este marisco, uno de los más demandados en las fiestas navideñas, y ofrecieron en venta directa 366 kilos, a un precio mínimo de 10 euros el kilo y un máximo de 20 euros.

La actividad se rige por lo establecido en el decreto que regula en Galicia las artes, aparatos, útiles, equipaciones y técnicas permitidas para la extracción profesional de los recursos marinos vivos. La cuota máxima de captura de cada la centolla es de 35 kilos por barco y día, a la que se le añadirán 35 kilos al día por cada tripulante enrolado y a bordo. Podrán participar en la campaña todas las embarcaciones de artes menores y con puerto base en Galicia así como aquellas que, teniendo puerto base en otras comunidades autónomas, tengan permisos especiales de pesca para faenar en estas aguas.

La campaña de este crustáceo se prolongará hasta el inicio de la veda del año 2023, que se fijará a través del correspondiente plan de gestión.

Siguen cerrados tres polígonos de batea de mejillón

En la Lonja de Campelo también se procedió ayer a la venta de la almeja tras varios días sin extracción. Actualmente, en la ría de Pontevedra solo permanecen cerrados por toxina tres polígonos de bateas de mejillón en Poio, los llamados Portonovo A, B y C. Por el contrario, la inmensa mayoría de las bateas de Galicia están abiertas y los productores ya están colocando su producto en el mercado. Fuentes del sector confían en que la situación pueda revertirse en breve. Las analíticas del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) llevan semanas constatando una drástica reducción en la concentración de toxina. “Si no hay nada raro, deberíamos estar abiertos en poco tiempo”, explican algunos bateeiros de Bueu, donde también permanecen cerrados tres polígonos: el Bueu A1, el A2 y el B, desde el pasado 22 de junio pasados. En el caso de los de Poio, el cierre se produjo entre el 23 y el 29 de junio.