El PMUS aboga por más aparcamientos disuasorios: ahora suman 2.000 plazas, la mitad que los de pago

En una ciudad como Pontevedra, con numerosas calles de uso peatonal, donde no se permite estacionar, y con los demás viales limitados al aparcamiento de servicio (por un máximo de quince minutos), encontrar un lugar donde dejar el coche gratis cerca del centro se convierte en una odisea. La alternativa es pagar por aparcar en alguno de los subterráneos, pero es una opción de la que buena parte de los conductores prefiere escapar. La otra posibilidad es utilizar alguno de los estacionamientos disuasorios habilitados en la periferia urbana, pero su ubicación a veces frena su uso.

Con este red de parcelas gratuitas en las afueras, el gobierno local reafirma su estrategia de “dejar el coche en el extrarradio y acudir al centro andando”.

Pero la oferta de aparcamiento en estas parcelas gratuitas no parece suficiente, tanto por su ocupación (que ronda el 80% en general) como por la escasa rotación, con usos de más de cuatro horas de media y que en muchos casos llega a ser de varios días. Así lo apunta el Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) recién aprobado por el Concello. El documento establece entre sus objetivos el de lograr una “distribución equitativa del estacionamiento” con tres medidas específicas: gratuidad del estacionamiento en superficie, ampliar el estacionamiento de servicios, y la creación de los estacionamientos de borde que sean posibles”.

Y es que la oferta actual de plazas gratuitas en estas parcelas aún es reducida, y más si se compara con los espacios de pago en los parking. Según el PMUS, hay 12 puntos en la periferia de estas características: A Parda, recinto ferial, pabellón, Tafisa (dos) Mollavao, As Corvaceiras (pese a que está teóricamente prohibido por Portos de Galicia) Alexandre Bóveda, Pasarón, Valdecorvos, Martín Códax y Torrente Ballester. Todos ellos suman alrededor de 1.850 plazas.

En cambio, los aparcamientos de pago (un total de 14, entre los privados y los de concesión) cuentan con más del doble, alrededor de 4.100. Por ello, el PMUS aboga por ampliar la oferta gratuita. No obstante, las alternativas parecen escasas. El Concello busca desde hace tiempo un espacio en el entorno del segundo edificio judicial y la estación, pero sin éxito.

Durante la fase de diagnóstico del PMUS, las empresas MCRIT y Seteoitavas estudiaron el funcionamiento de tres aparcamientos en el borde de la red disponibles en Pontevedra, los de As Corvaceiras, A Parda y el Pabellón, y se concluye que cada plaza es ocupada por una media de dos coches al día y el índice de ocupación es de algo más del 77%, si bien llega al 90% en A Parda y baja al 69% en el solar ubicado frente al Pabellón.

Además, el PMUS analizó el tiempo que dura cada uso en estos recintos disuasorios. Al respecto, en el de As Corvaceiras el 17,4% son estacionamientos de menos de una hora mientras que los de más de once horas son solo el 4%. En A Parda, en cambio, estas largas estancias llegan al 22% del total y se acerca al 16% en el Pabellón. De media, los estacionamientos de más de dos horas en estos solares superan el 60% del total.

Pero en el conjunto de los doce solares disponibles se pude determinar que cada coche permanece un mínimo de cuatro horas. De hecho, entre 4 y 8 es la franja de horas más habitual, “pero también destacan los estacionamientos de más de once horas, lo que indica que probablemente haya vehículos que aparquen varios días”, según admite el PMUS. Aún así, señala que estos espacios “cumplen su función: liberar el centro del tráfico de agitación”, es decir, el que da vueltas en busca de una plaza en pleno corazón urbano.

Sigue el riesgo por dejar el coche en la zona portuaria: se repiten las multas de 90 euros

Cada día, decenas de conductores estacionan sus vehículos en la explanada de As Corvaceiras, un espacio con capacidad para unos 160 coches que se llena a diario. Sin embargo, aparcar en este recinto “está prohibido” por la Lei de Portos de Galicia de 2017. Por ello se imponen periódicamente sanciones de 90 euros a determinados coches que utilizan esa explanada. “El puerto de As Corvaceiras es un recinto portuario de titularidad de Portos donde, al igual que en todos los demás de Galicia, solo puede acceder el personal autorizado, pero nunca se debe utilizar como aparcamiento disuasorio”, explican fuentes oficiales de este organismo. Muchos conductores entienden que la explanada sí está abierta al aparcamiento libre, mientras que donde sí hay una prohibición expresa es en la rampa de acceso a la dársena, entre el edificio del Gremio y la antigua sede de la Autoridad Portuaria. Pero el riesgo a ser multado por Portos de Galicia sigue en pie. De hecho, a lo largo de este año, esta entidad ha notificado mediante el DOG un total de 26 sanciones, a las que se deben sumar las entregadas personalmente. El dilema es saber en qué lugares de esa explanada se ponen multas y en cuáles no. Las sanciones publicadas en el Diario Oficial de Galicia siempre son por incumplir el artículo 131.t de la Lei de Portos, que prohibe “el estacionamiento de vehículos en lugares no autorizados sin que estén en todo momento junto a ellos sus conductores o conductoras”. Portos de Galicia asegura que esa limitación se extiende a la totalidad de la explanada, si bien admite que “no es posible denunciar todos los días a todos los coches”, por lo que se multa a aquellos casos más graves, los que obstaculicen las tareas portuarias, entorpezcan el tránsito normal u otras infracciones de calado.