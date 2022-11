Pontevedra acogerá los próximos 11 y 12 de noviembre las “IV Xornadas contra a Impunidade”, una iniciativa creada en 2019 por el departamento de Memoria Histórica de la Diputación de Pontevedra con el fin de crear un espacio de debate sobre la memoria de la represión franquista. La primera edición se centró en la impunidad de los crímenes de la dictadura y la adhesión de varias familias de Pontevedra a la querella argentina. En la segunda se abordó la Transición, en la tercera la corrupción económica del franquismo y en esta cuarta se analizarán las ideas robadas por el franquismo.

“Escollemos as ideas furtadas como tema porque entendemos que o mantemento durante catro décadas de ditadura dun pensamento único fixo que determinadas opcións políticas e ideolóxicas fosen “demonizadas” e chegasen aos nosos días deturpadas polo relato imposto. É dicir, as vítimas non só foron persoas, tamén se represaliou determinadas ideas como o anarquismo, a masonería, o republicanismo ou os nacionalismos diferentes ao español”, aseguran desde el departamento provincial de Memoria Histórica.

Programa del viernes

La primera conferencia versará sobre la influencia que tiene sobre la ciudadanía el relato transmitido desde el poder. El ponente de “Las ideas robadas y el relato oficial” (16.15 horas) será Manu Levin, filólogo y responsable de los discursos y campañas electorales de Pablo Iglesias entre 2017 y 2021.

Tras su intervención se celebrará la mesa redonda “Foi plural a democracia?” (17.15 horas), con Pilar Allegue, Alberte de Esteban y Xosé Vázquez Fouz.

Ese día, a las 19 horas, el periodista y escritor Fernando Rueda, considerado el mayor especialista estatal en materia de espionaje, ofrecerá la charla “Los servicios secretos al servicio del rey”, en la que se centrará en el papel que han tenido en la ocultación de los escándalos relacionados con el rey emérito, Juan Carlos I. Tras la conferencia se abrirá un turno de preguntas entre el público para fomentar un debate al respecto.

A las 20 horas se proyectará el documental “La cigüeña de Burgos”, con presencia de su directora, Joana Conill.

Actividades del sábado

La jornada del sábado se abrirá con la mesa redonda “A represión das identidades nacionais” (10 horas) con Aitor Esteban, PNV; Olalla Rodil, BNG, y Joan Tardá, ERC. Se debatirá sobre la situación de los nacionalismos diferentes al español en la actual democracia para concluir analizando la visión que la ciudadanía tiene sobre ellos y la persecución a la que fueron sometidos durante la dictadura.

Por su parte, Carlos Callón, autor de “O libro negro da lingua galega” hablará a las 11.30 horas sobre “O trauma franquista e a memoria da lingua” y, tras la pausa del café, a las 13 horas lo hará la portuguesa Ana-Sofía Ferreira, sobre “O combate pela memória e a construção da democracia em Portugal e Espanha”. A esta charla de clausura seguirá un coloquio abierto al público asistente.

La IV edición de las jornadas finalizará formalmente tras celebrarse a las 17 horas una ruta teatralizada por la memoria histórica de Pontevedra dirigida por Os Quinquilláns, con la actuación musical de Lucía César Veloso y Manolo Dopico.