Mayores en forma pasados los 80

Manuel Dacasa Pardo tiene 85 años y una energía que envidiarían muchos jóvenes. Lleva unos cuantos meses acudiendo al centro de entrenamiento Estudio Distrito 360 Pontevedra, en Poio, donde practica CrossFit adaptado a su condición física. Es el único usuario de edad avanzada en este gimnasio, pero ello no le ha echado atrás en ningún momento. “Un día pasé por delante con mi mujer y vi a la gente haciendo ejercicio, pregunté y me dijeron que yo también podía entrenar, siempre con supervisión y adaptando cada actividad a mis posibilidades, pero es algo que hacen con todos los compañeros, sean mayores o no”, asegura a FARO. Desde entonces acude un par de días por semana y cada vez que sale de las instalaciones lo hace “muy a gusto, muy relajado y contento”. Además, alterna estos entrenamientos con largos paseos por Pontevedra que en ocasiones llegan a ser de seis kilómetros, según afirma.

Manuel Vila, uno de sus entrenadores y mánager de Distrito 360, celebra contar entre los usuarios con Manuel Dacasa: “Él, para nosotros, es el ejemplo más grande de motivación, de que la actividad física no tiene edad y de que cualquier persona puede entrenar”. “Hay personas de 30 años que no están en forma como él y que deberían pensar en iniciar algún deporte cuanto antes”, añade.

Y es que cada día que acude al centro deportivo es para Manuel Dacasa también una forma de socializar con personas con las que habitualmente no tendría trato, un modo de romper esa barrera intergeneracional que la sociedad impone consciente o inconscientemente.

Remo, bici, elíptica...

En el gimnasio municipal Be One de Pontevedra cuentan con numerosas personas que superan los 80 años que acuden a sus programas deportivos específicos. José Escudero, de 90 años, es uno de los asiduos de la sala de “fitness” desde hace más de 25 años. Su entrenamiento diario es de 20 minutos en la bicicleta estática, otro tanto en la elíptica y series de ejercicios de remo, pesas...

Cuando se le preguntan las razones por las que continúa haciendo deporte lo tiene claro: “Porque me sienta muy bien, si no no vendría”. Reconoce que también es un modo de socializar, ya que siempre termina charlando con alguien durante su paso por el gimnasio.

Por su parte, Guillermo Arias, de 88 años, se ha marcado un reto diario que ya quisieran muchos jóvenes: media hora de remo, en la que hace cuatro kilómetros y 200 calorías; diez vueltas en la piscina, que suman 500 metros y 800 brazadas, y concluye con un paso por el hidromasaje, la sauna y el baño de vapor. “Un completo, vaya. Y de lunes a domingo. A mí no hay quién me pare. Ya me dice la familia que conmigo no pueden. ¡Si hasta les reto a carreras por la playa!”, dice divertido.

El poder de la natación

En general, la piscina municipal es un lugar muy frecuentado por las personas de edades más avanzadas. Por ello en Be One ofrecen un programa que se adapta muy bien a las personas con problemas de movilidad, el “Pool Salus”, en horario de mañana y tarde.

Mercedes Rodiño, de 86 años, es una de las usuarias habituales. Lleva al menos dos décadas acudiendo. “Comencé con natación de perfeccionamiento y después me animé con gimnasia de mantenimiento. Ahora vengo a estas clases de Pool Salus dos días a la semana porque tengo un problema en la cadera y con el ejercicio me mejora un poco. Además, el médico me lo recomienda”, confiesa.

Igualmente, Teresa Laya, también de 86 años, recomienda las sesiones en la piscina. En su caso está operada de las dos caderas y su cuerpo agradece el ejercicio en el agua. “Vengo dos días por semana y alguno más por libre. Siempre sales muy a gusto”, celebra.

Son muchos los nombres que podrían completar el listado de mayores de Pontevedra que nunca han dejado de cuidarse o que han decidido recientemente ponerse en forma, porque nunca es tarde para entrenar y, sobre todo, porque el deporte, con supervisión, no tiene edad.