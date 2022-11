“Estamos creando guetos generacionales”

La Universidade de Vigo ha creado la Cátedra de Edadismo, la primera de España, que nace con el fin de visibilizar y combatir la discriminación por edad. Su directora es la profesora de la Facultade de Ciencias Sociais de Pontevedra, Ana Belén Fernández Souto.

– ¿Cómo surgió la idea de poner en marcha esta cátedra?

– El alma máter de la cátedra es Xaime Fandiño, que desde siempre tuvo una preocupación por la discriminación por la edad. En contacto con la empresa de atención a mayores Atendo y la asociación de enfermos de alzhéimer y otras demencias Afaga surgió la idea de hacer algo para poner cara al edadismo y conseguir que desaparezca. El planteamiento es hacerlo desde el ámbito de la comunicación, ya que tradicionalmente este problema siempre se ha tratado desde la salud y la gerontología.

– ¿Qué tipo de actividades se llevarán a cabo?

– La idea es crear sensibilidad contra el edadismo. Estamos todos acostumbrados a hablar del sexismo, del racismo... pero el edadismo es más desconocido. No somos conscientes de que todos, en mayor o menor medida, somos edadistas. Está presente en todos los ámbitos sociales y con la pandemia hemos sido más conscientes, sobre todo a raíz del uso de las tecnologías. El edadismo está basado en prejuicios sociales que hemos aprendido. El lema de la cátedra es “Nacida para desaparecer”, porque lo que queremos es crear conciencia de este problema para que acabe desapareciendo. Tendrá un pie en el ámbito más empresarial y social y en el académico. Se aportará ese conocimiento sobre el problema para cambiar esos prejuicios. Se está promoviendo investigación desde la Universidade de Vigo, a través de artículos, y también se está trabajando a nivel docente, llegando hasta la Secundaria, porque la base para el cambio está en la intergeneracionalidad.

– ¿Hay ámbitos en los que se da más edadismo que en otros? Por ejemplo, las nuevas tecnologías...

– Las nuevas tecnologías han afectado en todos los sectores: la banca, la sanidad... Pero hay más ¿Cómo es que una persona mayor de 70 años no puede ser acompañante de un enfermo en un hospital? Si fuese un niño de 10 años lo veríamos más normal. No podemos meter a todo el mundo en el mismo saco. Hay muchísimos ejemplos de edadismo. Sin ir más lejos, una ruta de senderismo: ¿por qué le decimos a una persona de más edad que a lo mejor no es capaz de hacerla? No todos tenemos las mismas necesidades independientemente de nuestra edad. Y contra eso es con lo que tenemos que luchar, contra lo que hemos aprendido socialmente.

– Una de las apuestas de la cátedra es la apuesta por la intergeneracionalidad...

– Sí, porque es muy habitual crear actividades por grupos de edades, con lo que los mayores no interactúan con los jóvenes, por ejemplo. Se están perdiendo las vivencias entre diferentes generaciones y se están creando lo que se denominan guetos generacionales. Tenemos que intentar se conscientes de que los mayores tienen que aprender de los jóvenes y viceversa.

– Antes se respetaba más a los mayores, ¿qué nos ha llevado a este edadismo tan marcado?

– El edadismo siempre ha estado ahí, pero la sociedad se ha vuelto más egoísta y eso nos ha llevado a vivir en una burbuja intrapersonal que nos impide valorar el papel del resto de personas. Esta es una carrera de fondo, empezando porque la palabra “edadismo” no está recogida en el diccionario. Hemos hecho una petición formal en este sentido.