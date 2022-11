Esta misma semana, el alcalde, Miguel Fernández Lores, planteaba al Ministerio para la Transición Ecológica su “tercera vía” para la implantación de zonas de bajas emisiones en la ciudad, de modo que no sea necesario pagar por acceder en coche al casco urbano ni adquirir un vehículo eléctrico. Sin embargo, esta fórmula pontevedresa no se contempla por el momento en una normativa que entrará en vigor dentro de dos meses, en enero próximo, y el PP ya ha preguntado qué pasará si finalmente no es aceptada y quiere saber si hay un “plan B”.

El concejal del PP local, Pablo Fernández, encuentra “inexplicable” que el gobierno local haya redactado y aprobado un Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) basado en una propuesta municipal “que carece de la conformidad del Gobierno central”. Este documento municipal expone cómo la ciudad afrontará el cumplimiento de la ley de Cambio Climático y Transición Ecológica a partir del 2023. El PP recuerda que la norma nacional establece que las ciudades de más de 50.000 habitantes deben crear zonas de bajas emisiones donde habrá restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos y subraya que “el Concello vendió como seguro que sortearía estas prohibiciones con una tercera vía alternativa y creó extensas zonas de tráfico reducido. Esta semana, se ha sabido que el Gobierno no sabe si la propuesta tiene encaje legal y está a la espera de un informe que lo avale”. Fernández opina que el gobierno municipal, “sin contar con el beneplácito del Ministerio para la Transición Ecológica, diseñó un plan en el que se incluyó a todo el casco urbano, los barrios de Monte Porreiro y de Estribela y el área que conforman O Burgo y la parte más urbana de la parroquia de Lérez. Ahora, todos estos espacios quedan a merced de la puesta en marcha, el 1 de enero, de la ley de Cambio Climático y Transición Ecológica”. El concejal sostiene que el Concello “ha creado una muralla virtual dentro del propio municipio y el alcalde nos tendrá que explicar que le va a exigir una tasa a un vecino del rural que decida visitar, por ejemplo, Monte Porreiro” y pregunta si existe “un plan B”. El alcalde, Miguel Fernández Lores replicaba ayer mismo al concejal del PP y decía que “quiero dejar muy claro que mientras sea alcalde ningún vecino va a tener que pagar para entra en el casco urbano ni cambiar de coche para acceder a en cualquier zona del municipio”. Acusaba al PP de “intenta confundir” y ser el grupo que sí propone esos pagos. En todo caso, todavía se mantiene al incógnita sobre el futuro de la propuesta del PMUS si finalmente no prospera la “tercera vía” pontevedresa. Todo apunta a que el Concello tendría que modificar ese Plan de Mobilidade por la vía de urgencia.