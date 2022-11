Durante este curso 2022-2023, o Equipo de Normalización Lingüística do IES de Poio está a realizar unha serie de actividades que teñen como fío condutor a saúde mental. Neste punto xurdiu a posibilidade de acrecentar os beneficios para o estudantado mediante o contacto cos animais. A iniciativa escollida foi a canceira de Poio, xa que outra das características do traballo normalizador é facer partícipe á comarca na que se insire o centro, retroalimentándose entre os diferentes organismos.

Os organizadores siñalan que “nos últimos anos, os problemas psicolóxicos e a falta dunha xestión adecuada no que concirne ao establecemento das relacións sociais pon de manifesto a necesidade de establecer un plan continuo que fomente a pluralidade, colaboración, respecto, igualdade e empatía, que contribúa na expresión das emocións”.

Tras o acordo entre o centro educativo e a canceira municipal, e ante a próxima visita das persoas responsables encargadas de dar a coñecer os beneficios do contacto cos animais, alumnado e profesorado tomou a decisión de contribuír na medida das súas posibilidades coa canceira.

Con este motivo, do 24 ao 28 de outubro, as rapazas e rapaces levaron a cabo unha venda solidaria onde botaron man dos seus propios xoguetes, libros, adobíos, sobremesas… As vendas realizáronse a un prezo simbólico de 50 céntimos, asegurándose de que calquera persoa puidese colaborar económicamente coa iniciativa. A recadación obtida ascende a un total de 150 euros, o que supón á venda de 300 produtos realizada polo estudantado durante os recreos. É, por tanto, unha solidariedade de ida e volta: a canceira colabora co IES nas terapias con animais, e o centro devolve ese traballo coa venda solidaria.

O Equipo de Normalización Lingüística engade que “o éxito e participación da comunidade educativa do IES de Poio foi absoluta, comezando un novo proxecto con outras entidades do concello que verán a luz nos vindeiros meses”.