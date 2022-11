La falta de pediatras duplica la afluencia a las Urgencias infantiles del Provincial

En un callejón sin salida o “entre la espada y la pared”, en palabras del médico Enrique Marra-López, se encuentran en el servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital Provincial de Pontevedra por la falta de profesionales. Llevan más de un mes con una afluencia de pacientes que supera el doble de las cifras habituales, y todo con solo dos médicos de guardia.

“Ya hemos llegado a superar las cifras de las Urgencias de adultos del Hospital Montecelo, con días en los que se han atendido a 160 niños. Es una afluencia excesiva que se debe a que no hay pediatras en los centros de salud y a que los médicos de Atención Primaria no tienen que ver a los niños porque no entran en sus cupos. La mayoría nos llegan desde allí, muchas veces porque las propias enfermeras tras hacerles los test de garganta y constatar un resultado negativo no saben qué hacer”, resume el delegado del sindicato médico CESM en Pontevedra y secretario general para toda Galicia.

Solamente hay dos médicos de guardia en el servicio de Urgencias Pediátricas del hospital pontevedrés, por lo que cuando se da alguna circunstancia por la que alguno no puede acudir a trabajar “se producen situaciones muy serias, como que solo quede un médico para todo”. “El otro día tuvieron que bajar dos médicos de planta porque la situación era insostenible”, afirma el facultativo.

Las cifras habituales de asistencia a las Urgencias infantiles suelen ser de unas 60 o 70 personas por día, “pero ahora estamos por encima del doble”, advierte Marra-López.

En este sentido, señala que la metódica en la asistencia en este tipo de Urgencias es diferente a cómo se puede atender a un niño en Atención Primaria. “Aquí se demora todo más, porque hay que desnudarlos, hacerles pruebas... Por eso en determinados momentos es imposible que todas las familias estén dentro, porque a la falta de médicos se suma la de espacio”, dice.

Si las familias se muestran preocupadas por la situación, los propios profesionales también, ya que tal y como indica el secretario general de CESM en Galicia, “muchos de los pequeños llegan con cuadros catarrales que si se dejan ir terminan convirtiéndose en otitis porque el moco acaba por llegar al oído”. “También hay bronquitis o bronquiolitis, que llegan tarde por la espera para ser atendidos en Primaria. Al final los padres se desesperan y los traen aquí”.

Asimismo, indica que “el factor edad es clave”, ya que los niños de menos de 28 días se ingresan casi siempre. “Hasta que superen el primer año de vida hay que andar con pies de plomo, porque cosas que no parecen importantes se pueden complicar”, advierte.

Inicio del curso escolar

La cosa comenzó a complicarse ya en el mes de octubre, con el inicio del curso escolar, donde los pequeños se contagian entre sí.

“Lo que no estamos viendo casi es COVID, que sí hubo mucho durante el verano. Ahora es la época de la gripe y de la bronquiolitis debida al virus sincitial respiratorio, como todos los años”, considera Enrique Marra-López.

Celebra que este año se haya incluido a los niños de menos de cinco años en la vacunación de la gripe, así como que en los hospitales dispongan de kits rápidos para detectar estos virus, “aunque no en los centros de salud, lamentablemente”.

Reunión con la gerencia

La solución pasa por un aumento de personal, “ni más ni menos”, señala el secretario general de CESM Galicia y médico de Urgencias hospitalarias en el Servicio de Pediatría.

Precisamente, ayer mantuvo una reunión con sus compañeros y con la gerencia del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. En ella la conclusión fue que “es Recursos Humanos quien debe buscar profesionales, y esta es una labor burocrática y administrativa que está paralizada”, se lamenta Marra-López.

“El propio gerente de Pontevedra está haciendo gestiones y nosotros buscando pediatras, pero si después desde RR HH no se les da un contrato para firmar hasta el día anterior, terminan yéndose a otras ofertas que encuentran antes; ya nos ha pasado”, explica el médico, que añade que “el gerente se ve atado, como nosotros” por esta inestabilidad laboral que afecta a todo el sistema.

Gripe de Camboya

Este invierno, el área sanitaria se prepara para una elevada incidencia de la llamada gripe de Camboya. Es la variante H3N2 de la gripe A. Sobre su incidencia, dos apreciaciones: por un lado que la actual vacuna solo tiene una eficacia sobre este virus del 35%, pero por el otro, que esta gripe tiene una mortalidad menor al 1%.

Las recomendaciones en el caso de la gripe se mantienen: que las personas frágiles, como lo mayores o inmunodeprimidos, utilicen la mascarilla en lugares cerrados concurridos y, para toda la población en general, lavado frecuente de manos con jabón, un excelente antiséptico.