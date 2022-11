El pontevedrés Miguel Aramburu, magistrado en el Juzgado de lo Penal número 2 de Pontevedra desde 2015 y miembro de Jueces y Juezas para la Democracia (JJPD) desde 1999, será uno de los expertos que participará esta tarde en la mesa de debate sobre el Consejo General del Poder Judicial que se celebrará en la facultad de Bellas Artes (19.30 horas), un tema de rabiosa actualidad tras casi cuatro años de bloqueo en su renovación.

–¿Por qué es necesaria una renovación inmediata del CGPJ?

–Porque llevamos cuatro años de retraso, simplemente con ese dato… Es un órgano constitucional que está bloqueado, en situación de interinidad desde hace cuatro años y que ahora, por una reforma legal, solo puede actuar en funciones. Por ejemplo, el mayor problema que hay a corto plazo es que no puede nombrar magistrados del Supremo.

–¿Considera necesaria una reforma del sistema para la designación de los vocales?

–Desde mi punto de vista particular, el sistema ha sido un fracaso, pero no por el propio sistema, sino por quienes deben hacerlo funcionar, que son los partidos políticos a través del Parlamento. No creo que el problema venga tanto por el sistema de elección, sino por la falta de voluntad o de altura de miras para intentar llegar a un acuerdo para nombrar a los vocales. Porque por lo que sabemos por los medios de comunicación, el acuerdo estaba cerrado.

–¿Se puede tomar algún tipo de medida para desbloquear la situación?

–No. El problema es ese. La Constitución permite que 12 de los vocales sean elegidos entre jueces y magistrados, pero existen otros ocho que son necesariamente de elección parlamentaria, y ahí siempre habría un problema. La única solución es que los representantes de los ciudadanos en el Parlamento se pongan de acuerdo y elijan a los vocales, es la solución a corto, medio y largo plazo, no hay otra.

–¿Y se podría tomar alguna medida para evitar futuros bloqueos como el actual?

–Desde el punto de vista legislativo se podrían buscar fórmulas, porque de alguna forma tienen que ser elegidos. Evidentemente, como se defiende desde algunos sectores, que la elección de 12 de los vocales se hiciera entre jueces y magistrados, sería un proceso que se abriría y que se votaría. Manuela Carmena proponía en un artículo en El País que las cámaras se reúnan y elijan a quienes tengan que elegir después a los vocales, pero lo veo un poco utópico porque si ya no se han puesto de acuerdo para escoger a los vocales…

–¿Ve posible despolitizar el CGPJ?

–El Consejo es un órgano constitucional y, por lo tanto, es un órgano político, por eso hablar de despolitización es un poco relativo. Es razonable y entendible que la gente que esté allí tenga ideologías o por lo menos ideas y haga que cada uno particularmente esté en un lado u otro, pero sí que veo necesario que quienes tienen que elegirlos tengan altura de miras para no convertir en un campo de batalla político lo que tiene que ser una cosa ajena a la propia vida de los partidos. Pero pasa con todas las instituciones que tienen que nombrar cargos de este tipo, el Consejo de Televisión Española, con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, parece que cada uno tiene que meter a los suyos y es lo que me parece absolutamente vergonzoso. Tú puedes ser una persona de izquierdas y ser totalmente válida o muy de derechas y estar perfectamente capacitada para estar en estos órganos.