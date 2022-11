A concelleira de Benestar Social e Mocidade, Rosa Fernández, destaca o éxito de inscrición que tivo a xornada de iniciación á cestería que tivo lugar o pasado día 28 nas dependencias da Casa Rosada, e que forma parte do programa de actividades impulsadas desde este departamento municipal, dentro do programa Cóllelle o gusto. A Concellería prevé impulsar un taller máis específico e prolongado sobre este tipo de labor a partir de xaneiro do vindeiro ano.