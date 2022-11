El exceso de agua dulce por las fuertes lluvias eleva la mortandad en los bancos marisqueros

El sector del marisqueo del fondo de la ría de Pontevedra, que vive uno de sus peores años a causa del constante cierre de sus bancos a causa de la toxina, se enfrenta ahora, con las zonas de explotación ya abiertas, a un problema añadido: la elevada mortalidad de almejas y berberechos a causa de las fuertes lluvias, que elevan el contenido de agua dulce en el mar.

Tal y como apuntaban ayer fuentes de la lonja de Campelo, donde se subasta el marisco recogido en las playas de la ría, este fenómeno suele ser habitual en esta época del año, cuando regresan las precipitaciones tras el verano. Sin embargo, en este caso, los mariscadores destacan que las precipitaciones se han concentrado en muy pocos días y en grandes cantidades (solo en octubre ha caído prácticamente un tercio de todas las lluvias del año, con más de 210 litros por metro cuadrado), con el añadido de que este año se ha agravado un fenómeno que se detecta desde hace cierto tiempo: el aumento de la temperatura media del agua del mar, un problema que afecta de forma directa a las almejas y berberechos y que también favorece la proliferación de algas, que ahogan al marisco.

De hecho, desde hace tiempo las cofradías llevan a cabo tareas periódicas de retirada y limpieza de algas con el fin de reducir en lo posible su impacto en la población de bivalvos.

Los mariscadores ven con preocupación el regreso a las playas, previsto para el próximo lunes en el sector a pie, ante el panorama que se pueden encontrar. No hay que olvidar que durante casi todo el verano, estos trabajadores no pudieron acudir a los bancos por la persistente presencia de la toxina. Hasta octubre no desapareció este fenómeno natural que impide recoger marisco. El sector de a flote podrá faenar a partir del día 14.

Aunque se permite el marisqueo, la toxina aún no ha desaparecido por completo de la ría ya que todos sus polígonos mejilloneros permanecen cerrados, en su caso desde hace más de cuatro meses. Fue a finales de junio cuando el Intecmar decretó la clausura de las bateas y aún permanecen en esa situación. Es la única ría gallega con toda su actividad mejillonera cerrada.

Este temor a una elevada mortalidad llega justo después de las recientes elecciones internas en los cabildos del fondo de la ría. Será en los próximos días cuando las juntas salidas de las urnas elijan a sus patrones mayores, pero todo apunta a que los de San Telmo (César Rodríguez), Lourizán (Carmen Vázquez) y Raxó (Iago Tomé), revalidarán sus cargos, como también lo hará Saulo Martínez en Sanxenxo. En cambio, Juan José Besada no seguirá como patrón mayor de Portonovo.