El cantante Gustavo Almeida unirá música, vino y arquitectura en un concierto único que se celebrará el viernes 11 de noviembre a las 20.30 horas en “Espacio Nemonon” (Rúa Marqués de Riestra, 11). Se trata de un concierto acústico con degustación de los vinos de “The wine of the champions”, de la bodega italiana de Fabio Cordella. Gustavo Almeida y Cordella se conocieron a través del fútbol e iniciaron este particular proyecto.