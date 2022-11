"Yo no quería relaciones de esa manera, le insistí y él siguió", relata la víctima de una supuesta agresión sexual

“Yo no quería relaciones de esa manera, le insistí varias veces que no siguiera y él siguió”, relató ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra la víctima de una supuesta agresión sexual, ocurrida en el parque de Valdecorvos de esta ciudad el 28 de abril de 2019, cuando ella tenía 16 años y él era mayor de edad. Tras la vista celebrada este jueves, el fiscal mantuvo la petición de ocho años de prisión para el acusado, J.Z., como supuesto autor de un delito de agresión sexual. La defensa pidió la libre absolución, al entender que no quedó probada que existiese violencia en esa relación, entre una pareja de amigos que mantenía encuentros sexuales esporádicos.

Según recoge el Ministerio Fiscal, el acusado, que por aquel entonces ya era mayor de edad, se encontraba en compañía de la víctima en una zona apartada de la urbe, donde él, con la finalidad de satisfacer su apetito sexual, giró a la joven sobre sí misma en contra su voluntad, hasta dejarla de espaldas a él, empujándola contra un árbol. En ese momento le bajó los pantalones y la habría penetrado vaginalmente, eyaculando en su interior. "Todo ello mientras la joven rogaba encarecida y reiteradamente al procesado que parase porque no quería mantener relaciones sexuales con él, haciendo este caso omiso a dichos requerimientos", según explica el escrito de Fiscalía.

En su declaración en la sala de vistas, la madre de la víctima explicó que la joven se autolesiona actualmente debido a las consecuencias psicológicas de esta agresión. En una emocionada declaración, que le obligó a interrumpir en algunos momentos su relato, la madre explicó que su hija sufre dos tipos de secuelas: tanto emocionales, que le afectan a su seguridad y a su autoestima; como cognitivas, que le hacen “repensarse muchas veces las cosas” y por lo que le ha resultado muy complicado acabar los estudios de la ESO.

”Yo no sabía qué hacer, no fui capaz de reaccionar, intenté lo que pude”

El acusado inició el juicio declarándose no culpable y argumentando que la víctima y él eran "amigos con derecho” por lo que habían tenido relaciones sexuales en varias ocasiones. Al iniciarse la vista, su defensa aportó como pruebas unas fotografías, vídeos y conversaciones de WhatsApp que demostrarían que en aquella jornada no hubo una relación traumática entre ambos. Esta defensa esgrimió que según dichas fotografías y vídeos, ella “estaba encantada de la vida” en aquella jornada y alegó además que según los informes periciales psicológicos y forenses, no constan secuelas ni lesiones en la joven.

La víctima, quien declaró tras un biombo, narró que quedó con J.Z. ese día cerca de su casa, que estaban sentados en un banco en un parque público cuando él la agarró, la empujó, la giró y le bajó los pantalones. “Yo no sabía qué hacer, le dije que no quería, pero él siguió insistiendo y siguió hasta que acabó. Estuve un tiempo quieta sin poder reaccionar”, explicó. A preguntas del fiscal, la víctima indicó que no quiso mantener relaciones en ese momento por encontrarse en un espacio público, con personas cerca “y porque me cogió así, de esa manera; no quería relaciones de esa manera y le insistí varias veces que no siguiera y él siguió”, explicó la joven. Contestando al fiscal, definió la relación sexual como “brusca”.

”Yo no sabía qué hacer, no fui capaz de reaccionar, intenté lo que pude” y, de nuevo, a preguntas del fiscal, explicó que se bloqueó ante lo que estaba ocurriendo.

La víctima no denunció los hechos hasta el 17 de mayo de ese año, cuando decidió contárselo a un amigo que la vio muy abatida. Decidieron en ese momento contárselo a la madre de ella, quien la acompañó a presentar denuncia ante la Policía.

La madre de la chica explicó que antes de que le contasen lo que había ocurrido veía a su hija “rara, no salía de su habitación y no quedaba con nadie, no sabía lo que estaba ocurriendo”.

"El acusado no tiene conciencia de culpabilidad, lo que no le exime de responsabilidad"

En su declaración final, J.Z. se limitó a argumentar que desde febrero de ese año sufrió un “gran acoso” tanto por parte de la víctima como “de su novio, su ex, o lo que sea”, ya que allí donde lo encontraban le gritaban “y me llamaban violador, de todo, dejándome en una mala posición”. Añadió que por esta situación no era el único acusado, sino que también lo fueron su hermano y su grupo de amigos.

En sus conclusiones, el fiscal expuso que el acusado no tiene conciencia de culpabilidad. “No se siente culpable pese que a la víctima le mandó parar y él continuó; la chica no quería seguir, dice no, y él continúa”, subrayó. El fiscal sostiene que aunque el acusado no tenga conciencia de culpabilidad por lo ocurrido, esto no le exime de responsabilidad penal. El fiscal también destacó que la víctima ha mantenido el mismo relato en todas sus declaraciones: ante la Policía, ante las psicólogas que la atendieron, ante el forense y en la misma vista oral, sin incurrir en contradicciones, lo que le confiere veracidad.

Además de ocho años de prisión el fiscal solicita la prohibición de aproximarse a menos de cien metros de la víctima durante los seis años posteriores, además del pago de las costas del juicio y de una indemnización de 3.000 euros.