El plan estatal para sanear la orilla norte de la ría eleva el presupuesto a los 26 millones

Algo más de 26 millones de euros: 4,3 para el futuro emisario submarino desde la playa de Montalvo y casi 21,8 millones para ampliar la depuradora de Paxariñas e instalar la nueva red de colectores y bombeos a lo largo del litoral de Poio y Sanxenxo. Es el presupuesto oficial del proyecto de la empresa pública Acuaes para sanear la orilla norte de la ría de Pontevedra y completar así la mejora ambiental de este entorno. La fase que corresponde a la Xunta (mejorar la depuradora de Praceres, otro emisario desde esta planta y diversas obras complementarias por más de 40 millones de euros) ya está en su etapa final.

El Ministerio para la Transición Ecológica abrió ayer el proceso de exposición al público de este plan, declarado de interés general del Estado y pactado en su día con los dos concellos implicados. Durante 20 días hábiles, cualquier interesado podrá examinar una iniciativa que se ha acelerado en los últimos meses, después de que en agosto pasado recibiera el visto bueno ambiental.

El aumento presupuestario hasta los 26 millones de euros no es baladí, ya que buena parte de esos fondos deben ser sufragados por los concellos implicados La actuación será cofinanciada en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional Feder 2014-2020. La otra mitad la adelanta Acuaes pero debe ser devuelta por Sanxenxo (el 65% y Poio (el 35% restante) en un plazo de 25 años. Además, cabe la posibilidad de que se revisen estas cifras en el futuro ante el constante aumento de precios del material de construcción.

La ampliación prevista en la depuradora de Paxariñas permitirá duplicar su capacidad de tratamiento y se creará un nuevo emisario desde la playa de Montalvo que obliga a realizar diversas ocupaciones temporales de terrenos para habilitar la explanada desde la que comenzará la excavación del túnel que albergará esa canalización. En concreto, se trata de un espacio al borde de la PO-308 entre Paxariñas y Montalvo con cinco fincas privadas afectadas.

De Samieira a Montalvo

Tras años de debate y polémica con la Xunta sobre el emplazamiento de una depuradora entre Poio y Sanxenxo, Acuaes optó por ampliar una planta ya existente, la de Sanxenxo en Paxariñas. Las obras proyectadas tienen como objetivo la mejora en materia de saneamiento de la ría, recogiendo mediante un colector interceptor todos los vertidos realizados en la zona comprendida entre Samieira (Poio) y Montalvo (Sanxenxo) y transportándolos a la estación depuradora de aguas residuales de Paxariñas que deberá ser ampliada, a la vez que será construido un nuevo emisario submarino que sustituya el actual de Montalvo.

Este emisario –declarado junto con el resto del plan de Poio y Sanxenxo de interés general– es una de las principales actuaciones del proyecto, ya que es el segundo que se diseña en los últimos años dentro de la ría de Pontevedra para tratar de alcanzar su saneamiento integral. Otros dos (en Praceres y en Montalvo) ya existían con anterioridad. El de Sanxenxo, que reemplazará al actual, llegará a los 1.282 metros.

El documento de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica que declara ambientalmente viable la actuación de Acuaes incluye varias modificaciones con respecto al diseño inicial para ajustarse a las exigencias de Costas, en especial en materia de ocupación de espacios marítimo-terrestres. Esta puede ser una razón del aumento presupuestario.

Así, detalla que “los sistemas de saneamiento de Sanxenxo y Poio, en la zona de Raxó-Samieira, presentan déficits que se acentúan por la elevada ocupación poblacional en época estival. Las áreas de Raxó, Samieira y A Granxa tienen un sistema de colectores que recogen las aguas residuales y las vierten al mar a través de emisario submarino sin tratamiento previo; y la depuradora de Paxariñas (Sanxenxo) se encuentra al límite de su capacidad en época estival, realizándose su vertido a través de un emisario submarino de dos kilómetros que está al límite de su capacidad hidráulica y presenta una rotura, produciéndose el vertido en un punto intermedio a mil metros de la costa. Se están tramitando en la zona desarrollos urbanísticos que agravarán la situación”.

Por tanto se concluye que “dado que la capacidad de la planta de Sanxenxo no es suficiente para abordar los caudales y cargas futuras, fundamentalmente en época estival, y el sistema de Raxó-Samieira no presenta ningún tipo de depuración, no es posible mantener la situación actual y se ve necesario llevar a cabo actuaciones que solventen ambas problemáticas”.

Las actuaciones previstas son “la ampliación de la depuradora de Paxariñas con incremento de su capacidad de 57.133 a 98.417 habitantes, con dos líneas de tratamiento biológico, cuatro nuevos decantadores secundarios, dos líneas de desinfección ultravioleta, nuevo edificio desodorizado de fangos activos con tambores espesadores, tres líneas de deshidratación y silo de almacenamiento de fango adicional”.

También se diseña el “mantenimiento de la configuración de bombeos actuales con inclusión del sistema Raxó-Samieira e incremento de la capacidad de transporte: nuevo bombeo e impulsión de Raxó, nuevo colector en Areas, nuevo bombeo e impulsión de Areas, sustitución del equipamiento de los bombeos de Porto de Sanxenxo y Espiñeiro y sustitución del colector general de Portonovo”.

Casi 1.300 metros

Con respecto al futuro emisario, aumenta su longitud original en 32 metros, hasta los 1.282, con un “caudal máximo de diseño 557 litros por segundo y trazado paralelo al existente. El tramo inicial de unos 600 metros hasta alcanzar una profundidad de 10-12 metros discurrirá enterrado, el resto se instalará apoyado sobre el fondo con lastres de hormigón. El tramo difusor tendrá 107 metros, 8 elevadores con dos bocas difusoras cada uno en forma de TE. La descarga se realizará aproximadamente a 20 metros de profundidad. El tramo terrestre del emisario cuenta con capacidad suficiente por lo que se aprovechará. Asimismo, se prevé mantener la parte operativa del emisario submarino actual que se utilizará como by-pass o emisario auxiliar para operaciones de mantenimiento”.

La ejecución del proyecto se estima para un periodo total de 30 meses (18 de ejecución y 12 de puesta en marcha). Acuaes detalla que “la construcción se realizará en etapas, preservando en todo momento la continuidad del proceso”.

La autorización ambiental detalla que, con los ajustes realizados en los últimos meses, “no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando se cumplan las medidas y prescripciones establecidas” en este documento. Se detallan medidas contra los impactos en el mar, el medio natural o el aire y entre ellos destaca que “se evitarán las actuaciones en zonas de playa y arenales durante la temporada de baño”, es decir, del 1 de junio al 30 de septiembre. Esta condición contrasta con las obras que ejecuta en la actualidad Augas de Galicia en Combarro para instalar su emisario de Praceres. Se lleva a cabo en pleno verano, con quejas por la anulación de los aparcamientos en A Canteira.