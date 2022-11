A Axenda Cultural de Outono, impulsada polo Concello de Poio a través da Concellería de Cultura, vivirá este venres un novo capítulo no Centro Cultural Xaime Illa, na parroquia de Raxó. Ás 21.00 horas será a actuación da compañía Ibuprofeno Teatro, que ofrecerá ao público a obra “O mel non caduca”. Esta actuación lévase a cabo en colaboración coa Deputación, a través do programa Tornar ás Táboas. Ao igual que as citas anteriores, a entrada será gratuíta.

Esta será a terceira sesión do ciclo de teatro que se inclúe na Axenda Cultural de Outono e aínda haberá unha última sesión de teatro a principios de decembro, concretamente o domingo 4, ás 19.00 horas, a cargo Grupo Suavila, que representará a obra “Os noivos para Carlota”. Estas citas teatrais combinaranse coas últimas proxeccións correspondentes ao Ciclo Mestre Mateo, impulsado tamén pola Deputación.