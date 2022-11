“La gente te dice que lo pasea dos horas, pero eso a un perro no le hace nada”

Durante tres meses 45 propietarios de perros adultos y mascotas participarán en los cursos de Boa Cidadanía Canina, una iniciativa pionera de la Concellería de Benestar Animal que ha cosechado un gran éxito. Carlos Souto encabeza al equipo de especialistas del club DivertiCans que impartirá las clases.

–¿En qué consisten los cursos de Boa Cidadanía Canina?

–Nuestro objetivo es enseñarle a la gente a entender a su perro, entender las necesidades que tiene cada animal. La iniciativa busca evitar la cantidad de problemas que estamos viendo en los perros en las ciudades, cuando pasean por la calle, cuando van a los parques… Esos problemas no los traen los perros de nacimiento, sino que los generamos nosotros, que no les estamos dando lo que necesitan. Estos cursos buscan ayudar a que los propietarios entiendan que su perro tiene una serie de necesidades diarias, que no se le están cubriendo.

–¿Qué tipo de problemas se encuentran habitualmente?

–Los más habituales son gente que ves por la calle paseando y en vez de pasear con el perro son paseados por su perro, va siempre el animal tirando, con ansiedad, estrés… Después encontramos perros que vemos que los sueltan en diversos parques y el propietario tarda media hora hasta volver a recuperarlo. Ves perros que se cruzan con otros y enseñan los dientes o se lanzan a ellos.

No hay ningún perro agresivo realmente, los perros tienen problemas conductuales y una serie de factores que los estresan; y hay perros que lo exteriorizan escondiéndose, otros con ladridos y otros enseñando los dientes

–¿Hay perros agresivos?

–Eso es una expresión muy mal utilizada. No hay ningún perro agresivo realmente, los perros tienen problemas conductuales y una serie de factores que los estresan; y hay perros que lo exteriorizan escondiéndose, otros con ladridos y otros enseñando los dientes cuando ya están con un estrés muy alto. En todo eso es en lo que intentamos ayudar a la gente, explicarle que tener un perro no es simplemente sacarlo a pasear, darle una vuelta a la manzana, que haga su pis y su caca y vuelta para casa.

–¿Es suficiente con que se muevan?

–No lo es, la gente piensa eso y te dice que lo pasea durante dos horas, pero eso a un perro no le hace nada. Un perro atado a la correa, paseando dos horas, tirando de mi, lo único que le provocas es más estrés y solo estás haciendo, eso sí, que tu perro está cogiendo muy buena forma física, pero nada más, no lo estás cansando realmente.

Solo se cansan cuando los hacemos trabajar con la cabeza, cuando los obligamos a utilizar las neuronas. Porque las tienen, que es importante que la gente sepa que el perro piensa y tiene cabeza

–¿Cómo entonces debemos estimular a nuestra mascota?

–El objetivo principal que enseñamos a la gente, que explicamos poniéndole ejemplos y a base de ejercicios durante el curso, es cansar a los perros, y solo se cansan cuando los hacemos trabajar con la cabeza, cuando los obligamos a utilizar las neuronas. Porque las tienen, que es importante que la gente sepa que el perro piensa y tiene cabeza, que no es un simple peluche. Podemos dar un paseo e ir trabajando con él, haciéndole pequeñitas llamadas con la correa para que vaya a nuestro lado, de vez en cuando pararnos, hacer que se siente, volver a continuar el camino. Y cuando lo soltamos, enseñarles a usar la nariz.

El 80% de los perros de ciudad tiene lo que es la nariz, la trufa, totalmente inutilizada... Para el perro es muy importante utilizar la nariz, es el órgano que más le lleva al cerebro información y hace que el cerebro se active mucho

–Subraya que la mayor parte de los perros tienen la nariz atrofiada…

–El 80% de los perros de ciudad tiene lo que es la nariz, la trufa, totalmente inutilizada. Eso pasa porque todo lo que buscan lo hacen con la vista, porque lo ven, se lo ponemos todo delante. Y para el perro es muy importante utilizar la nariz, es el órgano que más le lleva al cerebro información y hace que el cerebro se active mucho. Nos pasa en los cursos anteriores que vemos que hasta tiras alrededor del perro trozos de salchicha en el suelo, intentas que baje la nariz y pasa por encima de la salchicha sin darse cuenta. Eso es porque no tienen desarrollado el olfato, si van a comer miran como el dueño les llena el cacharro y lo comen, cuando le dan una chuche casi se lo meten en la boca… Así que con el curso buscamos despertarle a los perros el olfato y enseñarle a la gente que para trabajar con el perro, para cansar al perro, ni siquiera es necesario salir de casa, con unos ejercicios y con las pautas que damos en el curso se hacen en casa trabajos de búsqueda de premios o juguetes. Y está comprobado que con media hora de búsqueda tenemos un perro que va a dormir toda la noche tan tranquilo y sin protestar, se cansan muchísimo con estos ejercicios.