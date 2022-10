La concelleira de Turismo de Poio Silvia Díaz confirma que el programa “Descubre Poio” se desarrollará en los próximos meses con una segunda edición. De esta forma, se volverán a potenciar los ciclos de formación gratuita para profesionales del sector, así como nuevos encuentros de trabajo definir las líneas estratégicas a seguir en 2023, con vistas a “continuar consolidando ao noso concello como un destino de referencia tanto durante o verán como no resto do ano”.

Díaz explica que “apostamos por repetir esta experiencia, dada a gran acollida que tivo entre os e as participantes. Foron as propias persoas que traballan no sector turístico as que nos animaron a continuar co programa”. La edil cree que “é unha ferramenta moi útil, posto que nos permite manter unha canle aberta co sector para coñecer as súas inquedanzas e necesidades, así como as súas propostas e suxestións”.

Aunque las fechas de las actividades que formarán parte del programa aún no están cerradas, Silvia Díaz confirma que, como en la primera edición, serán durante la temporada baja y volverán a ofrecer cursos de formación para profesionales. “ Estamos elaborando un catálogo de propostas. Levaranse a cabo as que conten cunha maior demanda por parte do sector”, dijo Díaz.

La primera edición de “Descubre Poio” se celebró entre los meses de noviembre de 2021 y enero de 2022. Durante esas semanas se impulsaron diferentes ciclos, que versaron sobre comunicación para negocios, el uso de nuevas tecnologías o la mejora de imagen de marca, entre otros. Además, las reuniones de trabajo, según ha explicado la concelleira, “resultaron moi útiles para definir actuacións e iniciativas a desenvolver desde o Concello, para dar resposta ás necesidades dos e das profesionais”.

Otro de los objetivos marcados en esta segunda edición de “Descubre Poio” es ampliar la número de participantes. La página web de Turismo de Poio (www.turismodepoio.gal), pone a disposición de los usuarios datos de contacto, horarios y servicios de establecimientos de hostelería o alojamiento, entre otros.