“La oftalmología está cambiando a marchas agigantadas... En todas las áreas hay avances”

El oftalmólogo Juan Álvarez de Toledo, un especialista en la cirugía del segmento anterior del ojo, es uno de los profesionales que participa este fin de semana en Pontevedra en el Curso del Atlántico de Oftalmología. Este simposio que regresa tras la pandemia y vuelve a convocar a los más importantes expertos en cada una de las subespecialidades de esta disciplina.

–¿En qué consiste su trabajo?

–Hago trasplantes de córnea, cirugía reconstructiva, cataratas y cirugía refractiva.

–¿Cuáles son los últimos avances en su especialidad?

–Aquí en el curso que organiza el doctor Pedro Corsino Fernández Vila estamos tocando todas las áreas de la oftalmología, y se pueden ver los avances en cada una de las áreas. En lo que a mi respecta se va a hablar de trasplantes de córnea, de cirugía reconstructiva, de prótesis oculares para devolver la visión, queratoprótesis, un campo en el que nosotros tenemos muchos años de experiencia. También se tratará la cirugía refractiva, los nuevos avances en la cirugía refractiva para la corrección de la miopía, hipermetropía, astigmatismo. Otro tema será la cirugía de catarata, con las nuevas técnicas, aparatos, nuevas tecnologías con láser… Es un curso que es un resumen, la verdad de forma muy condensada, de todos los avances que hay en la oftalmología cada año. Es un curso del que disfrutamos, dejamos de disfrutarlo durante la pandemia desgraciadamente, pero a mi me encanta venir porque en día y medio se resumen todos los avances.

–En la presentación del congreso se planteaba que soluciones que parecían inalcanzables hace 10 o 15 años hoy son una realidad

–Sí, la oftalmología está cambiando a marchas agigantadas. La tecnología empuja mucho y cada año o cada dos años van saliendo nuevas cosas. Tampoco hay grandísimos avances que signifiquen un cambio radical de paradigma, pero realmente los pequeños avances que cada año se van presentando los tenemos aquí también.

–¿En qué tienen más esperanza: en los láseres, las prótesis..?

–Realmente en todas las áreas hay avances. La cirugía de cataratas se ha simplificado muchísimo con respecto a la que yo aprendí hace 30 años. Es quizás la que más se realiza, pero luego tenemos otras patologías muy frecuentes en la población, sobre todo en una que cada vez está más envejecida, con lo que tiene más trastornos de degeneración macular. Y en la degeneración macular la introducción de fármacos intra vítreos ha supuesto un cambio radical. Para pacientes que antes se quedaban ciegos, sin visión central, porque no había ningún tipo de tratamiento, ahora contamos con numerosos fármacos que previenen, que tratan esa degeneración y evitan un poco la progresión. Básicamente los avances se focalizan en las patologías más frecuentes, pero en las más infrecuentes también se producen avances.

–¿Cuáles son las dolencias más habituales en las consultas oftalmológicas?

–La más frecuente de todas es el ojo seco, que afecta más o menos a un 25% de la población y ahora no solo a la gente mayor sino a los jóvenes con todo el abuso de lentes de contacto, pantallas de ordenador etc. Y el ojo seco ha sufrido también un cambio radical, se han introducido muchísimas técnicas de diagnóstico y tratamientos, fármacos a base de lágrimas artificiales con distintas características para tratar diferentes formas de ojo seco; y también muchas máquinas con aplicaciones de luz pulsada etc. En catarata también, la introducción de nuevas lentes que permiten ver de lejos, de cerca, láseres para realizar la cirugía, equipos para aspirar la catarata de una forma fácil… Realmente ha cambiado mucho la cirugía de catarata en los últimos 15 años. Y está además la cirugía del desprendimiento de retina, que también ha cambiado muchísimo.

–Las nuevas tecnologías evolucionan la oftalmología, pero las pantallas no le están haciendo un favor a nuestra salud ocular

–Las pantallas son necesarias, han venido para quedarse, probablemente irán mejorando, igual que va mejorando la tecnología. Pero sí, este tipo de vida que llevamos hace que aparezcan problemas oculares, sobre todo en los niños por el abuso de las pantallas, que como se sabe es una epidemia a nivel mundial que está incrementándose de una forma muy importante. Y luego está el ojo seco.

–Los ópticos advertían este mes en el Día Mundial de la Visión que los niños no deberían ponerse ante una pantalla hasta los 5 años

–Lo que no deberían es estar horas ante ella. Es una tarea de los padres el marcar el tiempo de uso de una pantalla. Lo que está comprobado que frena la miopía o evita su desarrollo es estar al aire libre minimo tres o cuatro horas diárias jugando, que es lo que hacíamos de pequeños. Es interesante la educación de los padres, sabemos que también las pantallas se están multiplicando en la escuela, pero hay que intentar usarlas de una forma judiciosa.