O presidente provincial do PP de Pontevedra, Luis López, reuniuse en Ponte Caldelas coa xunta local do partido, para marcar a axenda de cara as municipais de maio. López destacou a labor de oposición municipal, e remarcou o traballo do voceiro local, Antón Xil, así como do resto de concelleiros. Na reunión, Luis López estivo acompañado pola secretaria xeral, Luisa Piñeiro, o coordinador comarcal do partido, Alberto Acuña, e o voceiro do grupo provincial, Jorge Cubela.