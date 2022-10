Se reactiva la búsqueda del piragüista desaparecido en el Lérez con la suma de nuevas unidades con buzos de la Policía Autonómica

La voz de alerta saltó al filo de las doce y media del viernes. Fueron varios los particulares que observaron como un piragüista volcaba y en un primer momento intentaba volver a asirse a la embarcación. Uno de los alertantes era una persona que hacía ejercicio por el paseo de Domingo Fontán, según indican fuentes policiales. El testigo aseguró que incluso le gritó al deportista si necesitaba ayuda y ante sus gestos afirmativos, el alertante trató de adentrarse en el agua, pero cuando se disponía a zambullirse observó que esta persona ya no estaba agarrada a la piragua, ni tampoco había rastro de él en el agua.

Casi al mismo tiempo, también los compañeros del desaparecido, José Manuel Penas Balchada, observaron desde las inmediaciones del Náutico de Pontevedra que “Keni”, como es conocido, tenía algún tipo de problema. Momentos antes lo habían observado salir con su piragua con normalidad y, al poco rato, alguien alertó de que se encontraba en dificultades entre el puente de O Burgo y el de As Correntes.

Salida inmediata desde el Náutico

El propio presidente del Náutico, entidad de la que es socio el desaparecido, Carlos Paz, embarcó de forma inmediata con otros miembros del club en una lancha auxiliar en busca del palista pero tampoco pudieron encontrar rastro alguno de esta persona. Tan solo se encontró su piragua, semihundida, que fue remolcada hasta el Náutico, no sin antes recorrer una y otra vez el área en la que los testigos señalaron que se produjo el incidente.

Una labor de búsqueda a la que se sumaron al poco tiempo los bomberos de Pontevedra con su equipo de rescate acuático. Desde tierra también la Policía Local y Nacional trataba de localizar a esta persona, sin éxito. También se incorporó al operativo el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, con su embarcación principal y una lancha auxiliar. Poco después, el dispositivo se extendía a otras zonas río abajo, como el tramo entre el Náutico y el Puente de A Barca.

La concejala de Seguridade Cidadá, Eva Vilaverde, explicaba a primera hora de la tarde de ayer que las condiciones en las que se estaban llevando a cabo las labores de búsqueda de esta persona no eran las mejores. “Después de las últimas lluvias el río baja con fuerza y esto hace que esté revuelto y la visibilidad es mala”, indicaba la edil.

Intervención de los GEAS

Con todo, los bomberos estaban utilizando un “plotter” así como una cámara para intentar rastrear debajo del agua el posible paradero del desaparecido. También contaban con un buzo. A lo largo de la tarde también se incorporaron a la búsqueda un equipo de buzos del grupo de actividades subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.

Manuel Penas Balchada, “Keni”, era socio del Náutico y muy querido en el seno de esta institución. Según explica su presidente, Carlos Paz, se trataba de un piragüista “muy experimentado”, por lo que no se explican qué es lo que pudo haberle ocurrido. Sí que es cierto que el río bajaba con bastante corriente por las lluvias y siempre puede ser “traicionero” en una zona como la del Burgo en la que además desemboca el río Rons. Aún así, conocidos suyos no descartan que tras una caída, Manuel Penas pudiera haber sufrido algún tipo de indisposición que dificultó que pudiera ponerse a salvo, dado era sabido que padece problemas de salud relacionados con el pulmón.

Angustia en la familia del piraguismo por “Keni”, un padre y hermano con una pasión compartida por este deporte

A medida que iban pasando las horas y no había noticias del paradero de José Manuel Penas Balchada, la incertidumbre y la angustia iba dejando paso a la tristeza entre sus compañeros del Náutico y los propios directivos del club. En cualquier caso, la entidad no cejaba ayer en el empeño de intentar movilizar todos los medios que fueran disponibles para tratar de localizar el paradero de esta persona o de su cuerpo. En el Náutico ayer explicaban ayer las dos grandes facetas que destacaban en “Keni”: la de padre y la de deportista. “Es una persona estupenda”, indicaban socios del Náutico que salieron con sus piraguas a colaborar en las labores de búsqueda. “No entendemos que pudo haber pasado, es una persona experimentada”, aseguraban. De hecho, la familia de José Manuel Penas está muy vinculada a esta disciplina deportiva. Su hermana es Ana Penas Balchada, la laureada palista pontevedresa con once medallas en campeonatos del mundo y europeos y que llegó a ser olímpica en tres ocasiones. Penas tiene dos hijos, una niña y un niño, este último de 15 años de edad y a quien también había transmitido esta pasión por el piragüismo, deporte que practicaba también con el Náutico de Pontevedra. Ayer la familia seguía con angustia el dispositivo de búsqueda desde estas instalaciones del Club Naval. Manuel Penas también es amante de este deporte, pero sus conocidos explican que problemas de salud lo habían apartado de la práctica más intensiva del mismo aunque nunca lo había abandonado.