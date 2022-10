Un ano máis, o Casal de Ferreirós acollerá as Xornadas O Son da Gaita” unha iniciativa que está organizada pola Asociación Cultural Pai da Cana, en colaboración coa Concellería de Cultura, e na que tamén se implican outras institucións como a Deputación, a través do programa Pontegal, e a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta

O máximo responsable da entidade organizadora, o músico e produtor Óscar Ibáñez, e a titular de Cultura, Raquel Rodríguez, deron a coñecer os detalles da cita, que se desenvolverá o vindeiro domingo, 30 de outubro, cunha programación moi ampla. Tal e como apuntou Ibáñez, logo das dúas primeiras edicións, nas que as xornadas se centraron na construción e manipulación da palleta, nesta ocasión o protagonismo recaerá na interpretación do instrumento. Esta cita “supón unha grande oportunidade para gozar con algúns dos grandes referentes do instrumento en Galicia”, sinala o dirixente da agrupación.

O evento dará comezo ás 11.00 horas, coa intervención dos grupos Ansuíña (Vilanova de Arousa) e Polavila e Os Alegres, ambos de Pontevedra. Posteriormente, ás 12.00 horas, serán as presentacións dos libros O toque pechado, de Pablo Seoane, e Gaita de baixa intensidade, de Cristóbal Prieto. Unha vez rematado este bloque, será a quenda das actuacións dos solistas Pepe Vaamonde, David Bellas, Diego Prieto, Miguel Fraguas e Marcos Campos. A programación pecharase ás 15.00 horas cun xantar-foliada no Restaurante Casa Laura, en Campelo.