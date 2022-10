Larga vida a los clásicos

De ello saben en Paquetería Rosa, en el número 7 de la calle Sierra. Abrió sus puertas en 1956. “Vivíamos en Meaño y nos vinimos para Pontevedra. Cuando aún existía la plaza antigua de hierro, al lado del puente de O Burgo, poníamos unos puestos y ya mis padres vendían”, explica el propietario, Ceferino González Moldes. Al construirse el actual Mercado, se hicieron con dos puestos en el bajo “y cuando se hizo este edificio nos vinimos para aquí”.

Sus padres vendían telas, también en las ferias, que fue el primer producto en el que se especializaron con la zapatillería. “Después nos quedamos solo con las telas, que ahora ya no se venden por ningún lado, y pusimos un poco de confección, paquetería, un poco de todo”, señala el propietario.

La clientela ha cambiado mucho en estos años. “Antes a la gente le vendías al fiado, venían a pagarte al mes, las que podían (sonríe) porque había mucho pufo. Ahora menos porque todos vienen con el dinero en la mano, pero en aquellos tiempos era normal y se crió mucha gente a costa de eso, de la confianza que había entre el cliente y el comerciante”.

Su madre, Rosa Moldes, era modista y dio nombre a la paquetería. “A los 12 años empezó a coser por las puertas”, recuerda, y en la paquetería tenía “un tallercito en el que aprendieron a coser muchas chichas de los alrededores, de Marcón, Salcedo o Lérez, que venían aquí a aprender”.

El taller no era el único espacio singular del local, que además del comercio también contaba con una pequeña cocina y una habitación en la que dormía con frecuencia el fundador, Ceferino González Díaz. “No quería dejar el comercio solo de noche, porque entonces esto era muy arrabal”, explica la segunda generación al frente de la paquetería.

A los 15 años dejó el Bachillerato. “Quería seguir estudiando y hacer Magisterio”, detalla Ceferino González, “pero en aquellos tiempos había el dicho de que pasas más hambre que un maestro de escuela, y mi padre me dijo que no, que cogíamos este local y ampliábamos un poco el negocio. Así que nos vinimos para aquí”.

Han pasado 66 años y la paquetería continúa siendo un negocio familiar y un referente en el barrio. También lo es a unos cientos de metros, en el número 4 de la plaza de Valentín García Escudero, Mafer Cocina para todos los cocinillas de la comarca y también para chefs como los estrella Michelin Pepe Solla o Pepe Vieira, clientes habituales.

Con todo, Mafer (acrónimo del nombre del fundador, Manuel Fernández) no empezó con el menaje sino como ferretería. Fue en 1963 y “poco después de abrir mi padre cambió”, explica Manuel Fernández, la segunda generación al frente del negocio. Fue entonces cuando incorporó los productos de cocina como única mercancía, una apuesta que resultó todo un éxito. “Nos especializamos en cocina y empezamos a traer solo productos de este tipo”, convirtiendo a la tienda en la primera de la comarca centrada exclusivamente en estos productos.

En la actualidad la oferta de menaje es inmensa. “Ahora en cocina hay un mundo, entre los estrellas Michelín y la gente ama de casa hay un bum de la gastronomía pero con tranquilidad”, reconoce el joven propietario.

Éste destaca que “intentamos traer el mejor producto que podemos encontrar en el mercado, salirse de los todo a cien para dar a la clientela lo mejor que encontramos”.

Manuel Fernández apunta que “es un honor” que reputados chefs confíen en sus productos, pero los cocinillas de hoy no son menos exigentes. “Son los que nos sostienen, la clientela que más tenemos”, indica, en un establecimiento en el que “todo está de moda. Vino la moda de la silicona de Estados Unidos, que como siempre llegó tarde, la gente lo ve en la tele, lo pide y después en un año todo se olvida”.

El profesional ha vivido toda su vida ligado al comercio y sus clientes dan fe de que ha heredado del fundador la entrega y el talento para aconsejar, a la altura de estos clásicos del comercio local.

La última cestera del centro histórico





Cestas, pero también muebles, bolsos, lámparas o zuecos trabajados con mimbre. Cestigar, en la calle Real, es parada obligada para todos los que buscan una cestería especializada y su propietaria, Josefina Matalobos Soto, es hoy la última de una especialidad del comercio local que en su día contó con varias tiendas semejantes.





“Solo aquí en esta calle había tres cesterías”, recuerda, “se vendía mucho porque entonces el que quería cestas tenía que ir a la cestería, no como ahora que las hay hasta en algunos supermercados”. También la oferta ha cambiado, ya que “antes había cosas que ahora no se usan, hasta andadores para los niños, que se vendían muchísimo, y ahora se venden otras cosas”.





“Empezamos hace 30 años”, explica, “cuando cogimos el traspaso de una cestería que ya había”. No tenía experiencia pero rápidamente se adaptó, no en vano le gusta mucho la actividad diaria en el comercio. “Para mi esto es vida”, resume, “la gente viene, hablas con ella, y es un contacto que a mi me encanta. Otras personas lo odian, pero a mi me gusta”.