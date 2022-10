El ambulatorio Virxe Peregrina suspende las consultas tras incorporar tres nuevos médicos

Cientos de pacientes hicieron cola en la mañana de este viernes tras suspenderse todas las consultas, salvo urgencias, del ambulatorio Virxe Peregrina. La explicación del Sergas fue la “falta de médicos”, precisamente tres días después de anunciar la incorporación de 18 nuevos facultativos especialistas en Atención Primaria al área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, tres de ellos para este centro.

El desconcierto de los pacientes era total al contemplar a primera hora el cartel de “Por ausencia de médicos hoxe só serán atendidas urxencias”. “Nos han dicho que anularon todas las consultas”, explica estupefacta una de las afectadas, “que solo tienen 4 médicos y hay días que pasa esto, que se quedan sin médicos para atender”.

Un segundo cartel explicaba que “As citas de Pediatría e de Enfermería sí serán atendidas” en una jornada en la que consultaron solo 4 de los 14 profesionales previstos, que concentraron su trabajo en las urgencias.

“Pides cita y te dan para dentro de diez días y cuando llegas te enteras de que no hay consulta”, lamenta otra vecina. En su caso acompaña a su padre nonagenario “que necesita que le revisen las recetas” y, como los restantes, desconoce cómo actuar cuando los demás afectados le explican la suspensión de la atención.

Y es que al entrar en el ambulatorio Virxe Peregrina la percepción unánime es que nada informa y nada funciona. Buena parte del perfil poblacional que atiende es mayor, y obviamente la práctica totalidad está enfermo o acompaña a uno. Si tiene cita, al llegar intenta seguir el protocolo que recomienda la administración e introduce la tarjeta sanitaria en la máquina que le dará el ticket con el número y la sala de su médico, pero resulta que el aparato no funciona. No es la primera vez, según explica una paciente que tuvo que acudir al Virxe Peregrina “el pasado día 15 y me pasó lo mismo, me dijeron que la máquina llevaba desde mediodía estropeada”.

Tampoco funciona la máquina de la otra planta… Y entre que el paciente itinera escaleras arriba y abajo y duda si ponerse en una u otra fila, se va enterando de que “la cola es aquí”, o “si tiene hora con la enfermera o el pediatra sí que puede, pero tiene que hacer cola allí” o “para coger el papel de una baja es aquí”... Un “caos”, como reconocían los sanitarios.

El resultado fueron las largas colas que se sucedieron durante la mañana en el acceso y el enfado y la tensión generalizada entre los afectados, no pocos de los cuales aseguran que presentarán reclamaciones ante el Sergas por los fallos en la atención.

Los sindicatos los atribuyen a que todavía no se incorporaron los 3 nuevos facultativos, otros dos están de baja, uno en situación de incapacidad temporal y cinco plazas vacantes por jubilaciones continúan sin reemplazo.

Otro de los pacientes en la cola tenía cita para ayer, pero recibió la llamada del Virxe Peregrina para retrasar su consulta 24 horas, a esta mañana, “cuando se incorporaba mi nuevo médico y para que así me consultase por primera vez”, explica. Es un enfermo crónico que recibe una medicación que ha de ser reajustada, uno de los muchos escenarios que relatan los afectados: dolores articulares, consultas después de una intervención quirúrgica, otitis…

Unos se volvieron a casa o al trabajo ante el escenario de tener que hacer cola, otros se pusieron a la larga fila para pedir una nueva cita y la atención a todos (a excepción de los más urgentes, como ya advertía el cartel de la entrada) quedó para dentro de varios días.

“¿Qué se supone que debemos hacer, ir a urgencias?” Se pregunta una de las afectadas, “si tienes cita con el especialista te la retrasan meses y si pides para el médico de cabecera tardan días y después pasan cosas así, he salido del trabajo para venir y tendré que pedir nueva cita”.

A las 10.52 horas las colas se han acortado un poco. Con todo, una veintena de personas continuaba en la fila para recibir nuevas citas. “La sensación es de completo abandono”, explica una de las afectadas que no comprende “como esta misma semana se anuncia el refuerzo en los centros de salud y ahora no hay médicos y tendremos que pasarnos el fin de semana dudando si ir a urgencias en el puente”.