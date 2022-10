La reapertura de la piscina olímpica de Rías do Sur, a la espera de Ence

La Fundación Rías do Sur tendrá que esperar todavía más para reabrir a los clubes deportivos de la zona la piscina olímpica del Complejo Deportivo Rías do Sur. Una situación desbloqueada inicialmente por el fin de la prealerta por sequía en Pontevedra, pero que se ha vuelto a encallar debido a que Ence, que aportaba la energía calorífica para el vaso de 50 metros, no puede retomar su actividad hasta el momento, por una rotura en la tubería de captación de agua de la fábrica.

"Mientras la fábrica esté parada no nos podrán enviar la energía calorífica. No tenemos un plazo determinado de cuándo se va a poder disponer de ella", explica Héctor Vilariño, presidente de la Fundación. A la espera de recibir de nuevo el suministro, las labores de reparación y mantenimiento más urgentes de la piscina olímpica se finalizarán durante la próxima semana. Es el caso de las actuaciones en el propio vaso o en el sistema hidráulico de bombeo de agua. Cuando se supere este escollo, Rías do Sur podrá retomar el servicio a los centenares de deportistas locales que hacían uso de la piscina antes del cierre unilateral por parte de la empresa concesionaria, Sidecu (Supera). Ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial y ahora será la Fundación la que retome en un futuro la búsqueda de un nuevo servicio para el complejo deportivo.