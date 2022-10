O congreso loca do PP de Portas celebrarase o sábado día 26 de novembro. O comité organizador está formado por Víctor Estévez Casal, como presidente, Alfonso Vázquez Reboredo e Ana María Peña Maquieira. Esta comisión será a encargada de coordinar, impulsar e dirixir todos os aspectos organizativos do congreso ata a súa celebración. Os afiliados que desexen optar á presidencia local do partido teñen dez días de prazo para presentar a súa candidatura, que terá que ir acompañada, como mínimo, polo 5% dos afiliados locais.