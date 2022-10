La Xunta cree que el Lérez ya permite reactivar Ence pero deja en manos de la firma la decisión

Después de que el pasado jueves se cumpliese un trimestre entero sin que Ence pudiera producir pasta de papel en Pontevedra, las intensas y continuadas lluvias de los últimos días permiten vaticinar que el horizonte en el que la fábrica de celulosa pueda retomar su actividad está más cerca.

Y esto se nota en la propia factoría de Lourizán. Aunque todavía se desconocen las fechas exactas en las que se reactivará la producción, los trabajadores sí reconocen que en los últimos días se están intensificando las labores de puesta a punto de toda la maquinaria en el caso de la empresa vuelva a captar agua del Lérez. Fue la propia empresa la que cerró su toma en el río y paró la producción tras ser informada por Augas de Galicia el 20 de julio de que el Lérez estaba ya por debajo de su cauce ecológico, por lo que había que priorizar la salud del propio río y el abastecimiento urbano por encima de la actividad industrial.

En la jornada de ayer, la Consellería de Infraestruturas confirmaba a FARO que la decisión para retomar la actividad está ahora en manos de Ence una vez que el río parece haberse recuperado tras las lluvias de los últimos días: “Efectivamente, as chuvias dos últimos días propiciaron unha recuperación do caudal do río Lérez que entendemos debe permitir a reactivación da actividade de Ence. En todo caso, é a empresa quen debe adoptar esa decisión, tendo en conta as condicións que lle permitan garantir o cumprimento do caudal ecolóxico, que é a exixencia que lle impón Augas de Galicia”, señalaban fuentes del departamento que dirige Ethel Vázquez.

Más actividad

La empresa ayer martes tampoco desveló ninguna fecha para la vuelta a la actividad. No obstante, desde el comité de empresa indican que hay síntomas que evidencian que la fábrica se encuentra en una fase de preparación ante una eventual vuelta al trabajo, como esa mayor intensidad de las labores de mantenimiento y puesta a punto o el hecho de que el número de operarios en ERTE haya descendido, pasando de los 60 de las últimas semanas a “entre 35 y 40”.

Y es que el proceso de reactivación de una fábrica como la de Ence no es tan sencillo como apretar el botón de encendido. Tal y como explica Manuel Rivas, “estamos ante un escenario que nunca hemos vivido”, dado que las paradas técnicas anuales de la fábrica habitualmente duran en torno a una semana. “Estar más de tres meses parados es algo inédito para la fábrica” y el proceso hasta que el complejo industrial vuelva a la actividad normal va a ser progresivo. Actualmente están trabajando en esta “puesta a punto” de maquinaria y equipos para que estén listos en cuanto se reciba “luz verde”.

Desde el propio comité de empresa explican que también habrá que esperar a ver como se comporta el río una vez que paren las lluvias. La buena noticia es que parece que las precipitaciones van a mantenerse, al menos, a lo largo de esta próxima semana, lo que contribuirá a que el descenso del caudal del Lérez sea menos acusado en cuanto deje de llover.

Esperar a que se estabilice

“Probablemente cuando se constate que el río mantiene una estabilidad durante cierto tiempo es cuando se nos dará el ok”, señala Rivas. Probablemente, creen que esto no ocurrirá, probablemente, antes de la segunda semana de noviembre, aunque insiste en que desconoce los plazos.

Ence también ha estado trabajando en un sistema que pretende combinar el uso del agua del Lérez con el efluente de la EDAR para reducir así su dependencia del río ante nuevos episodios de sequía.