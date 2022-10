El capítulo de Servizos de la CIG presentó este miércoles en Pontevedra las movilizaciones que tendrán lugar mañana en toda Galicia y la convocatoria de huelga indefinida para los Servizos de Axuda no Fogar (SAF), que dará comienzo a partir del 2 de noviembre. Una medida, señalan los responsables comarcales y provinciales del área, que llega tras las últimas negociaciones en los convenios colectivos de este sector, preaprobadas por los dos principales sindicatos: Comisiones y UGT.

"Desde la CIG no entendemos cómo puede ser que se llegue a contemplar y valorar esta propuesta. No firmamos ese preacuerdo y entendemos que no se puede hacer efectivo", explicó Iván Veiga, secretario comarcal de CIG-Servizos, que detalló que además de las concentraciones se llevarán a cabo dos asambleas en la provincia entre hoy y mañana, en Vilagarcía y A Estrada.

La presentación de este abanico de movilizaciones llega, según el sindicato, no solo por las diferencias salariales que genera entre concellos que sacan a concurso su servicio o no, sino que pone sobre la mesa la precarización a la que están sometidas las trabajadoras que forman parte del sector.

"Entendemos que, con la firma de este preacuerdo, se condena a las trabajadoras a la precariedad y al empobrecimiento", afirmó Diana Rodríguez, secretaria confederal de Formación Sindical e para o Emprego de la CIG. "Nos encontramos con que una trabajadora del SAF que esté en una concesión que no se vaya a renovar hasta 2026 esté cobrando una subida salarial de un 1% anual, mientras que otra que esté en una concesión sale a concurso a partir del año que viene cobre un 3,15%. Se está estableciendo una doble escala salarial", destacó.

Por otra parte, desde la CIG reclaman que la precarización se produce en asuntos tema de los desplazamientos y las dietas, porque "se niegan a pagar el primer viaje y el último". Una de las demandas, explican, es introducir el abono de estos transportes, algo que el preacuerdo no contempla.

"El desplazamiento a los domicilios se hace a través del coche particular de la trabajadora, y como las empresas normalmente no están obligadas por la concesión municipal a tener una oficina en el propio concello. Se puede dar la casualidad de que una trabajadora tenga que desplazarse cuarenta kilómetros hasta el primer domicilio y no se le abone. Pagando 0,19 por kilómetro, supone una pérdida de dinero inasumible para la trabajadora, que acaba poniendo de su bolsillo", indicó Rodríguez.