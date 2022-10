El autocontrol de la especie y la sequía, claves en la merma de las velutinas en el municipio

“La velutina no está controlada, pero hay una tendencia a su desaparición paulatina en el municipio que propicia la propia especie. Eso y que la sequía no le ha venido nada bien”. De este modo resume el pontevedrés José María Domínguez la actual situación de este insecto invasor en el área de Pontevedra, que sigue presente, aunque no tanto como hace unos años, hasta que se tomaron medidas para su erradicación.

Domínguez forma parte del grupo de voluntarios organizado por el Concello de Pontevedra para luchar contra la avispa asiática. Son más de una veintena de personas repartidas por las diferentes parroquias del rural del municipio . Desde el gobierno local se les facilitó en 2017, cuando comenzaron a actuar, una formación en esta materia, así como el material necesario para hacer el trabajo de captura y eliminación. Su labor ha sido fundamental en el control de esta especie, con un récord de 4.000 reinas y 450 nidos en 2018. Las cifras en la actualidad son mucho menores, ya que es un trabajo que recae de forma mayoritaria en la empresa especializada contratada por la Xunta de Galicia. El grupo de voluntarios local solamente interviene en contadas ocasiones. "De las 200 reinas que salen de un nido, el 7% harán el suyo propio" José María Domínguez - Voluntario del grupo local “Ahora está la cosa mucho más tranquila”, reconoce José María Domínguez. “Lo de este año no fue, ni de lejos, lo de otros anteriores”. Entre las hipótesis que baraja, en base a su formación, está la del autocontrol de la especie. “Ella misma se va bloqueando en determinados territorios para ir a zonas más amplias. Al final eso provoca la extinción”, resume. Además, está el tema de la sequía, ya que este año pasará a la historia como uno de los más secos de la historia moderna. “Al no haber agua, la velutina se ve muy afectada, porque no puede servirse de ella para fabricar sus nidos”, apunta. Y es que el proceso de construcción necesita de agua y madera, que el insecto mezcla en su estómago para después regurgitar desmenuzado en forma de una pasta. “Sus panales están hechos tanto en el interior como en el exterior con celulosa, no es como la abeja, que utiliza cera”, diferencia. El tipo de madera a usar les da igual, aunque suelen echar mano del eucalipto por ser el más presente en los montes y porque ya lo encuentran cortado y aprovechan sus virutas. “Sus panales están hechos tanto en el interior como en el exterior con celulosa, no es como la abeja, que utiliza cera” La avispa velutina puede anidar a diferentes alturas, tanto en lo alto de árboles, tejados de edificios o muros, como en el propio suelo. Esta última opción es la más peligrosas, ya que mucha gente los acaba pisando cuando va a desbrozar las fincas, por ejemplo. Para acceder a los nidos situados en grandes alturas, los voluntarios de Pontevedra cuentan con una pértiga que alcanza los 27 metros desde el suelo. Aunque con el paso de los años su material de caza también ha ido cambiando. Meses fundamentales Con el inicio del invierno comienza también la campaña de trampeo de este insecto, de ahí que los próximos meses sean fundamentales para la destrucción de los nidos. “Las trampas hay que colocarlas en el invierno, entre los meses de diciembre y junio, porque a partir de noviembre los nidos están soltando avispas reinas, a razón de unas 150 o 200 por nido; hasta ahora había obreras. Lo que ocurre es que alrededor de cada una de las reinas se reúnen cifras de miles de abejas; un nido puede superar los 8.000 ejemplares, entre avispas y larvas”, advierte José María Domínguez. “Es buen momento porque cuando llega el invierno buscan resguardo en un carballo, un agujero... De las 200 reinas que salen de un nido, el 7% van a hacer el suyo propio; el resto no salen adelante por los depredadores, las condiciones a la intemperie...”, añade. En este sentido, destaca que cualquier rayo de sol invernal les beneficia, ya que se están llenando de glucosa que acaban transformando en grasa, con la que se mantienen en invierno. “Es el momento de poner las trampas, porque matar a una reina supone evitar un nido con muchos miles”, termina el voluntario. Cuatro centímetros de ancho por seis de alto Las avispas velutinas, informa el 112, son avispas grandes (de 4 centímetros de ancho por 6 de alto), de color negro en cabeza y tórax y amarillo en los extremos de las patas. Los nidos tienen forma de pera y es habitual encontrarlos en alpendres, galpones, garajes... Para evitar la formación de un enjambre, la Xunta recomienda instalar una malla de acero inoxidable de 3 milímetros de luz y colocarla en cámaras de ventilación, bocas de chimeneas y huecos de las persianas. “Nunca se debe tapar con espuma de poliuretano”, advierte. Para colaborar en la erradicación de la avispa asiática se deben colocar las trampas en árboles frutales a 1,5 metros de altura. Para solicitar la retirada de nidos, hay que llamar al 012. La empresa pública Seaga es la encargada de llevar a cabo el trabajo. La Xunta incorporó en el verano de 2021 la aplicación Controlvelutina, en la que los efectivos de Seaga gestionan los avisos introduciendo en tiempo real los datos de geolocalización y fotografías del nido, las observaciones de cada caso y el resultado final.