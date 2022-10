El presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha querido analizar este lunes varias consideraciones previas a la reunión que, mañana martes, mantendrán el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores. “Debemos felicitarnos porque existan estos encuentros, con un presidente a disposición de las grandes siete ciudades gallegas y un alcalde que responde con normalidad democrática”, ha indicado el popular.

“Es una reunión positiva y que sin duda es beneficiosa para todos los pontevedreses”, ha detallado Domínguez. Pero al popular le preocupa el clima previo a la cita, derivado de unas declaraciones realizadas por el alcalde hace pocos días: “Que Lores diga que ve un boicot hacía Pontevedra en los presupuestos del Gobierno gallego no es un buen punto de partida ni la mejor actitud para ir al encuentro”.

“Criticar los presupuestos de la Xunta, siendo los más altos de la historia, y no haberlo hecho con los del Estado, inferiores a los del Gobierno gallego en cuanto al gasto por habitante, no es justo con la ciudad. Le pido a Lores que se quite la camiseta del BNG para esta reunión y se ponga la de todos los pontevedreses, que busque puntos de encuentro y que, sobre todo, se centre en atraer inversiones a Pontevedra”, ha proseguido Domínguez.

En cuanto a los temas a tratar, el presidente local ha hablado del futuro de Santa Clara: “El presupuesto de la Xunta de Galicia, al contrario de lo que sucede en el Concello, es un documento muy serio, en el que las partidas tienen que tener un destino claro y objetivable. Por lo tanto, no se puede entender que se soliciten partidas para Santa Clara cuando todavía no hay ni siquiera un proyecto ni el Concello ha hablado con la Xunta de este tema. Esperemos que se nos diga qué se va a hacer en detalle y cuánto costará para que otras administraciones evalúen su participación”. En esta línea, Domínguez se ha preguntado por qué el alcalde “tiene que hablar con el presidente de Santa Clara, cuando en breve este espacio pasará a ser de la Diputación, que será en tal caso el interlocutor válido”.

Otro de los temas que deben atender es, para el popular, la variante de Alba. “No es una prioridad para el PP de Pontevedra ni para el de Galicia. Y lo más importante, no es una prioridad para los vecinos de Campañó, ni los de Alba, ni los de Pontevedra”, ha explicado.

Por otra parte, Domínguez ha hecho referencia a varios asuntos que son “de absoluta prioridad para la ciudad”. “Hay algo en lo que estamos de acuerdo el BNG, el PSOE y el PP, que es el saneamiento de la Ría”, ha declarado Domínguez. El popular ha basado en tres pilares el proceso para conseguir este objetivo: “Una depuradora, un emisario submarino y el dragado de la Ría, que están siendo posibles gracias a la inversión de la Xunta”. Para ello, Domínguez exige también al Gobierno gallego un cronograma “claro, razonable y serio”.

Otro proyecto “que creemos muy positivo” es el destape del río Gafos. “Entendemos que debe ser prioritario”, ha declarado el popular. En esta línea, Domínguez ha hecho referencia a la restauración del Pazo de Lourizán: “La Xunta nos ha presentado un presupuesto inicial. Así que yo les pido que sean ambiciosos con la reforma”.

Domínguez ha puesto como ejemplo varias de las actuaciones que se están llevando a cabo en la ciudad que son fruto del entendimiento de estas dos administraciones “y es el ejemplo que debemos seguir”. La estación intermodal, el edificio judicial o el Gran Montecelo, “que tenemos que seguir poniendo en valor y que continúa cumpliendo los plazos, poniendo de manifiesto la defesan que el Partido Popular ha hecho siempre de la Sanidad Pública”.