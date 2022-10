El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas celebró ayer, por sexto año consecutivo, el Día Movimiento Vino D.O., una acción colectiva promovida por la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV). El brindis colectivo fue oficiado por el vicepresidente del Consejo Regulador, Julio Reboredo, que puso en valor la importancia del concepto “Denominación de Origen” y el trabajo que realiza la D.O. Rías Baixas como sector económico y profesional en la provincia de Pontevedra. El evento resultó todo un éxito; a pesar de la climatología, fueron muchos los que quisieron acompañar a la D.O. Rías Baixas y brindar con y por sus vinos.

Una cita que recuperó la presencialidad de la mano del periodista Juan de Sola, que presentó este acto que combinó los vinos de Rías Baixas con la música y la gastronomía en la plaza de A Pedreira. Como novedad el Centro de Formación Profesional Carlos Oroza desplazó su Food truck, con un profesor y varios alumnos, en la que ofrecieron al público asistente cuatro tipo de tapas diferentes y gratuitas para maridar con los vinos de Rías Baixas. La jornada finalizó con la actuación musical de La Casa de los Ingleses. Y una vez más la Denominación de Origen Rías Baixas se sumó a este Día Movimiento Vino D.O., el de mayor participación hasta el momento, con 36 denominaciones de origen de vino de España de 15 comunidades autónomas.