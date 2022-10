Los médicos proponen concentrar a los facultativos en menos centros y opción de jubilación a los 72 años

“Ahora mismo nuestra sociedad precisa de más médicos, ya que desde 2009 no se realiza la tarea de reposición de los profesionales que se jubilan. En los próximos cinco años, el 33% de nuestra colegiación cesará en su actividad”. Son palabras de Isidro Lago, presidente del Colegio de Médicos de Pontevedra, que ayer pronunció el discurso de agradecimiento en el acto en homenaje a los facultativos jubilados de la provincia que han cumplido los 70 años, que se celebró en la sed del colectivo en la Boa Vila.

Lago hizo un repaso de la situación de la profesión desde que estalló la pandemia del COVID y recalcó que en el momento actual “hemos pasado de ser héroes a villanos”. Especialmente, incidió en el problema de la falta de médicos, sobre la que consideró que hay que poner manos a la obra para evitar un mal mayor, sobre todo en lo relativo a la situación de la Atención Primaria, “muy poco valorada”, lo que provoca que muchos residentes acaben en Urgencias o en el servicio de hospitalización a domicilio, HADO.

"El problema de estos pacientes es que cada día los ve un facultativo diferente y se pierde la relación médico paciente, que es brutal y fundamental" Isidro Lago - Presidente del Colegio de Médicos de Pontevedra

En una entrevista con FARO tras el evento, el especialista mostró su desacuerdo con el actual planteamiento sobre la carrera de Medicina: “Ahora la terminan con un nivel altísimo, mucho mayor que el que teníamos nosotros en su momento, y no debería haber el corte del examen MIR. Debería haber una entrevista vocacional para entrar en una especialidad. Al final de esta es cuando te deberían examinar para ver si tienes capacitación o no”.

Pero, sobre todo, insistió en que el problema de que no haya médicos “es un problema de estructura”. “Porque si tú te vas a otro país como Alemania no tienes un ambulatorio hasta que pasan 21 kilómetros. Aquí, por ejemplo, entre Bueu y Pontevedra tienes cuatro en 17 kilómetros”, dijo.

“Hay que utilizar bien los recursos, no se trata de cerrar los centros, porque en un momento dado hay otro cambio estructural y son necesarios, pero hay que reorganizarlos”, resumió.

Así, propone una desviación del paciente previa llamada telefónica al centro adecuado para una mejor organización del trabajo. “Como se hace actualmente con el 061, que te dice a dónde debes ir. Lo importante es una buena calidad en la asistencia”.

Mencionó los municipios de Marín y alrededores y los de Sanxenxo y O Grove: “Lo que no puede ser es plantar centros de salud en todos los sitios porque hoy en día no es posible. Tenemos 46 facultades de Medicina en España, una por cada millón de habitantes. Somos el segundo país del mundo en este sentido. No es entendible”. Como tampoco lo es, en su opinión, el hecho de dejar parados a médicos con muy buena formación “mientras homologamos a personas que no sabes cómo viene preparada, lo que es curiosísimo”, afirmó en relación a los facultativos llegados desde otros países.

El Colegio de Médicos de Pontevedra, a través de Isidro Lago, ha propuesto a la Consellería de Sanidade, para solucionar la carencia de profesionales, que se convoquen todas las plazas. “Lo que no puede ser es que haya, como ocurre en el Virxe Peregrina, tres médicos jubilados y que aún tengan el cupo libre. Hay que convocar la plaza correspondiente. El problema de estos pacientes es que cada día los ve un facultativo diferente y se pierde la relación médico paciente, que es brutal y fundamental”, se lamenta el presidente del colegio. “Sin ello la medicina no va a ir bien. Esa relación hace que muchos problemas se solucionen sin llegar a Urgencias”, añade. “Si convocas plazas, los médicos aparecen. La Comunidad Valenciana convocó 500 plazas en propiedad y aparecieron 2.300”.

Sobre las plazas de difícil cobertura, pone como ejemplo al gobierno portugués con las islas Azores, en las que los profesionales son compensados económicamente.

Tampoco ve una solución en iniciativas como las del Concello de Sanxenxo, que pagó el alojamiento a varios médicos el pasado verano para cubrir plazas: “Son bienes en especie que tienes que cotizar por ellos”.

“Están quemados”

La edad de jubilación es otra de las cuestiones que se debería modificar, a juicio de Lago. Actualmente está, de forma voluntaria, en los 70 años, pero desde el Colegio de Médicos de Pontevedra se propone ampliarla hasta los 72 años, como en otros ámbitos como el de la judicatura.

“Lo que pasa es que los médicos ahora están quemados y quieren jubilarse cuanto antes. Tú no puedes perder esa capacidad, formación y bagaje y tirar un médico a la basura, cuando es validísimo”, apostilla.

Asignación de tareas

Sobre la posibilidad de que las enfermeras prescriban medicamentos para aliviar de trabajo a los facultativos, Lago lo tiene claro: “No son médicos. Eso va a repercutir incluso en las compañías de seguro, porque si hay un problema ¿quién es el responsable?”.

Es muy estricto en este sentido y también lo explica en relación al personal administrativo: “La persona que hace el triaje no puede ser un administrativo; tiene que ser una enfermera”.

“Hay que reorganizar todo y poner las cosas en valor. Tú no puedes dejar en un Punto de Atención Continuada (PAC) a una enfermera. ¿Y si llega un paciente infartado?”, se pregunta.

Compatibilidad y complemento específico

Una modificación en la compatibilidad es otro de los temas por los que lucha el Colegio de Médicos de Pontevedra. “Si un médico trabaja en el Hospital Montecelo y quiere hacerlo también en el Domínguez no puede hacerlo porque este hospital tiene un concierto con el área sanitaria”, explica Lago.

Así como también lo es el complemento específico. “Si hacemos el mismo trabajo, debemos cobrar lo mismo. Si tú tienes dedicación exclusiva, yo no puedo hacer ese trabajo que te corresponde a ti”.

Agresiones en consulta

Una de las principales consecuencias de la actual organización del sistema sanitario es que siguen en aumento las agresiones en consulta, sobre todo en Atención Primaria y Urgencias. “Entendemos que la gente se desespere, pero esto lleva a que los compañeros se jubilen y no quieran volver”, concluye el presidente del Colegio de Médicos de Pontevedra.