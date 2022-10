“Hay que estar atentos para no pagar servicios adicionales que no nos interesan”

¿Pagamos lo que realmente nos corresponde de electricidad? ¿Tenemos la tarifa más adecuada a nuestro consumo? ¿Sabemos interpretar todos los conceptos que nos llegan cada mes en la factura? Sobre estas y otras cuestiones se habló ayer en la jornada informativa “Consumo responde”, celebrada en Pontevedra y organizada por la Xunta a través del Instituto Galego de Consumo con la coordinación de Montserrat Rodríguez, directora técnica de la Escola Galega de Consumo. La técnica Lucía Hermida fue la encargada de resolver las dudas del público asistente en esta ocasión.

– ¿Qué cuestiones debemos tener en cuenta a la hora de estudiar nuestro consumo y factura de la electricidad?

– Lo primero de todo es saber en qué mercado estamos: el regulado o el libre. El regulado está controlado por el Boletín Oficial del Estado (BOE), que determina las condiciones de nuestro contrato; la tarifa es una sola, la PVPC: Precio Voluntario Pequeño Consumidor. Es la única tarifa que te ofertan, no hay rebajas en el precio de kilovatio ni precio fijo... En el libre esas condiciones se pactan entre la comercializadora y el consumidor. Cada empresa es un mundo. Podemos encontrar diferencias importantes en el precio del kilovatio, otras en las que pagas lo mismo todos los meses, otras con tarifas indexadas...

– ¿Y qué precauciones debemos tomar con las tarifas libres?

– Nos podemos encontrar con que nos aplican servicios de mantenimiento que no deseábamos, algo que en el mercado regulado no nos va a pasar. Hay que estar atentos para que no paguemos servicios adicionales que no nos interesan.

“Si tenemos una oferta por escrito podemos exigir su cumplimiento”

– Hoy por hoy, ¿qué nos puede convenir más? ¿El mercado regulado o el libre?

– Hoy por hoy, si tenemos un contrato firmado antes del 26 de abril en el mercado libre, debemos mantenernos con ese contrato hasta que no tengamos una renovación, porque no pagaremos el mecanismo de ajuste del precio al tope del gas hasta que termine la vigencia de nuestros actuales contratos. En la CNMC (Comisión Nacional de los Nercados y la Competencia) hay un comparador en el que se pueden encontrar tarifas muy buenas. Siempre recomendamos precios fijos, no tarifas indexadas. Hay que valorar y comparar.

– Eso es muy difícil cuando las propuestas que recibimos son telefónicas, sin ningún justificante por escrito...

– Eso es algo en lo que insistimos mucho. Debemos pedir que nos envíen por escrito, por correo electrónico u ordinario, todas las ofertas con toda la información detallada, para que podamos leerla con calma y comparar. Es una forma de que después podamos exigir su cumplimiento. Si la tenemos recogida y por escrito podemos reclamar con esas condiciones.

“Es muy importante no firmar nada sin leerlo ni analizarlo”

– ¿Cuáles son los principales errores que cometemos los consumidores?

– Insistimos mucho también en que es muy importante no firmar nada sin leerlo ni analizarlo pormenorizadamente. Hay unas condiciones que vienen recogidas y no siempre somos conscientes de ello.

– ¿Y en la factura? Porque parece que necesitásemos hacer un máster para llegar a entenderla...

– Te tienes que fijar sobre todo si la lectura es real o estimada, ya que es motivo de reclamación. Siempre tienen que ser reales, para eso están los contadores digitales. También que aparezcan los tres periodos: punta, llano y valle. Hoy día también tenemos la opción de poner diferente la potencia del día de la de la noche, que supone un interesante ahorro. Además, la potencia debemos elegirla en función del uso de la vivienda. Si no la usamos, lo más baja posible. Hay que recordar que actualmente podemos bajarla por múltiplos de 0,1 y no por tramos como antes.