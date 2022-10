El Gran Montecelo absorbe siete de cada diez euros de inversión de la Xunta en Pontevedra

El Hospital Único se llevará 63,9 millones de los 88 previstos por la Xunta en la ciudad. A estos habría que sumar otros 9,2 millones en equipamiento sanitario para el CHOP.

En cifras globales, la administración autonómica incrementa en 11 millones la cuantía total que reserva en las cuentas autonómicas para la Boa Vila (un 14% más que en 2022), llegando así a una inversión de 1.060 euros por habitante, por lo que López calificó estas cuentas como de “históricas para el municipio. “Cumplimos así con el objetivo de dedicar más de 240 millones de euros en tres años, correspondientes al periodo 2022-2024, completando la modernización de servicios públicos en la capital provincial”.

Tras el hospital, la segunda gran partida, con mucha diferencia, tiene que ver con los Servicios Sociales. Se destinarán cuatro millones de euros a la anhelada modernización de la residencia de la tercera edad de Campolongo.

Otra de las grandes inversiones está consignada en el ámbito de las infraestructuras educativas, con dos millones de euros para la rehabilitación integral del IES Valle Inclán.

En materia de carreteras e infraestructuras, la Xunta fija su actuación en dos viales autonómicos en el municipio: La carretera vieja hacia Marín (PO-546 hacia Marín), que se someterá a todo un proceso de humanización y que en estas cuentas dispondrá de una partida de entre 1,5 o 2 millones que se incluye en una más amplia de 6 millones que comparte con otras actuaciones. Una cantidad similar se destinará a la reforma de las carreteras PO-223 y PO-224 en Xeve.

El remate del emisario submarino (dentro del proyecto de saneamiento de la ría) y las obras de reforma en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) también contarán con sendas partidas que rondan los 1,4 millones de euros. Por encima del millón de euros también se recogen actuaciones en el centro de reforma de menores Avelino Montero y la construcción de viviendas de promoción pública en Valdecorvos (1.160.000 euros).

Los presupuestos de la Xunta también recogen inversión en la mejora del Punto de Encuentro Familiar (300.000 euros), la finalización de la Estación Intermodal (460.000 euros), la iluminación en Pontesampaio (210.000 euros), la canalización de aguas pluviales (130.000 euros), un plan para el ahorro energético en el Deporte (952.000 euros), obras en el edificio administrativo de Benito Corbal (750.000 euros), continuación de las mejoras en el antiguo edificio judicial de A Parda (especialmente en el Imelga, con 501.000 euros) e inversiones en innovación y en los programa Hub y de Fabricación (con 305.000 euros).

Por último, hay una partida que destaca, si bien no tanto por su cuantía, sí que lo hace por su singularidad. Y es que al fin los presupuestos de la Xunta consignan dinero para iniciar el proceso de recuperación y rehabilitación del Pazo de Lourizán.

Según explicó Luis López, en los presupuestos de 2023 se consignan 300.000 euros que tienen como objetivo iniciar los trabajos de recuperación del palacio que fuera residencia de Montero Ríos, teniendo en cuenta que el cronograma de la Comisión bilateral entre Xunta y Diputación maneja un escenario de que la transferencia de este edificio a la administración autonómica se pueda producir en el ecuador de 2023. A partir de entonces, estos 300.000 permitirían poner en marcha el proyecto en el segundo semestre del año próximo.

La Variante de Alba tendrá que esperar por un proyecto que sea de “consenso”

Una de las partidas más bajas de las consignadas con nombres y apellidos en la ciudad de Pontevedra es la referente a una obra que el Concello viene reclamando desde hace tiempo, la Variante de Alba. Se trata de una obra que permitiría completar un cinturón interior a modo de circunvalación con la ronda leste, Montecelo y el puente de As Palabras, pero que además conectaría dos de las carreteras con más tráfico de acceso y salida a la ciudad como son la PO-531 hacia Vilagarcía y la Nacional 550 hacia Caldas y Santiago. Se liberaría así la carretera autonómica PO-225 (que coincide además en un tramo con el Camino de Santiago) y también se eliminarían los problemas de tráfico en Leborei y Cerponzóns por los “atajos” que utilizan algunos conductores para conectar estas carreteras a pesar de la estrechez de las mismas, o donde quedan atrapados numerosos camiones “engañados” por sus GPS. El delegado de la Xunta, Luis López, reconoció que se consignan estos 100.000 euros “a la espera de que se produzca un consenso” y se negocie un trazado que “no provoque el rechazo social” del que se planteó hasta el momento. López explicó que la Xunta es consciente de la “necesidad” de esta infraestructura, pero insistió en que no va a ejecutar una obra mientras su diseño no cuente con el apoyo social mayoritario para llevarla a cabo. En este caso, los vecinos de Campañó se mostraron en contra del trazado propuesto inicialmente por lo que ahora mismo la actuación permanece paralizada.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ya adelantó que la Variante de Alba es una de las cuestiones que intentará desbloquear en su encuentro con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso rueda, que está previsto para el próximo martes en la sede de la administración autonómica en Campolongo.