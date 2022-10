La subida en los precios de los pellets limita las alternativas para la calefacción doméstica

Saber cómo calentar los hogares sin que afecte demasiado al bolsillo se ha convertido en el nuevo reto que afrontan cientos y cientos de consumidores con la bajada de temperaturas y la llegada del otoño y el invierno a las casas.

El temor a que haya subidas más que notables en la factura de la luz y el gas ha llevado a muchos de ellos a optar por otras vías de calefacción para los hogares, como las estufas de leña o pellets, que se nutren de biomasa para generar la energía calorífica.

Sin embargo, esta última alternativa, que desde hace años ha sido un factor importante a la hora de ahorrar en la calefacción, se ha visto alterada por los problemas que asolan Centroeuropa en el ámbito de energías como el gas natural, con países como Alemania visiblemente afectados por su dependencia de la producción de Rusia en este aspecto.

Una situación geopolítica que ha derivado en que empresas de otros países acudan a factorías de aquí, según los expertos locales, y adquieran producciones completas de pellets, dejando por los suelos la capacidad de suministro del sector a los hogares de la zona.

“De comprar sacos por 3,90 o 4,60 pasamos a comprarlos por ocho o diez euros. Lo que era una solución barata se está encareciendo y el frío no va a hacer más que apretar. Por lo visto, nos dieron como motivo que hay una fábrica a la que compraron toda la producción Quieres comprar y no hay. A ver qué hacemos y a qué precio lo compramos cuando llegue el invierno”, destaca Antonio, que utilizó en su casa caldera de biomasa y tiene una estufa de pellets desde hace una década. Estima que, en su caso, la estufa, a nivel medio, consume un saco de quince kilos cada cinco días, después de dejar la caldera por no salirle rentable.

“La verdad es que nos están suministrando muy mal, porque parece que se ha vendido la producción a otros países, como Alemania, Italia o Portugal. De los once palés que me tienen que llegar, ya he vendido ocho. Cada día llama una o dos personas para preguntar. Hay gente a la que ya le parecía caro comprar los sacos a cuatro o cuatro y medio, imagínate a siete u ocho euros”, comenta Diego, que regenta una ferretería en Marín.

La incertidumbre ante la posibilidad de un invierno muy frío también ha generado cierta sensación de “psicosis” entre los vendedores de este material, que sugieren que la compra de cantidades más grandes emula el “efecto del papel higiénico” que se vivió en el inicio de la pandemia, donde los clientes hicieron acopio en los supermercados. Una ecuación en la que también entra la subida de precios, sin coto debido a la situación bélica en Ucrania con la invasión rusa, unida a la venta –más cara– del material de biomasa a países con necesidades adquiridas debido a su modelo energético.

“Yo creo que hay cierta psicosis en este sentido, porque muchos clientes, por ejemplo, se llevan 80 sacos en lugar de 50. Hay algo de escasez porque hay miedo a quedarse sin pellets, pero yo creo que en algún momento esta tendencia se va a tener que estabilizar”, señala María José Garrido, responsable de Granainco, una empresa afincada en Ardán (Marín) con décadas de experiencia en el sector de las chimeneas y las estufas.

En su caso, Garrido pide cautela para evitar la escasez de este material, ya que, en su opinión, los meses más fríos suelen ser en enero y febrero, ya con el pleno invierno. Por ahora, señala que en su comercio han podido paliar sin demasiadas dificultades los problemas de suministro a un par de meses vista, aferrándose a que la situación llegue a calmarse definitivamente para la clientela habitual.

Otras opciones

Lejos de supeditar toda la calefacción de los hogares a la factura eléctrica, las empresas dedicadas al sector destacan tendencias como el uso de las tradicionales cocinas de leña o la recuperación de chimeneas que antes estaban cerradas, además de los insertables, elementos diseñados para cumplir esa función calorífica de forma más estética.

Sin embargo, recalcan que las ventas de estos sistemas siempre suelen ser muy fuertes en los meses finales del año, centrando el problema real en el suministro de materiales como los pellets o determinados recambios, por la escasez deciertos metales.