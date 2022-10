El renacer de los 10.000 mutantes

En 2011, explica Diego de la Mata, integrante de la asociación Liceo Mutante, en Pontevedra era un momento “en el que había muy pocas posibilidades de hacer eventos culturales”. Lo que sí había era “mucha gente, y mucha de ella que venía de otros lugares donde se hacían otras cosas, con ganas de hacer cosas, de organizar, de no seguir siempre los canales institucionales” que marcaban el calendario anual.

Jóvenes que se conocían de experimentos previos, otros con experiencia en organización de conciertos “cuando se podía y donde se podía”, programadores improvisados, artistas… Comenzaron a hablar, a juntarse, y en un momento vieron “que el camino para poder tener eso de otras ciudades, sobre todo más grandes, se podía recorrer”. Surgió así la idea de una asociación cultural, que se propuso como uno de sus primeros objetivos encontrar un local para todo tipo de eventos sin cabida en los otros circuitos, más dependientes del rendimiento económico.

En Mollavao “un barrio un poco periférico y no muy favorecido por las políticas municipales”, explican desde Liceo Mutante, encontraron un edificio con jardín “en el que ya en el siglo XX había funcionado como asociación cultural”. Alquilaron un piso y una parte trasera donde se celebraban los conciertos una vez completadas las obras de reforma necesarias.

Surgió de un grupo de jóvenes, pero consiguió con rapidez atraer cada vez más conciertos y de mayor impacto, “algunos de grupos con importancia histórica”, recuerda Diego de la Mata, sobre un momento en el que “Galicia estaba falta” de este tipo de propuestas y, de hecho, “surgieron asociaciones semejantes” en otras localidades.

Hoy Liceo Mutante cuenta con más de 10.000 socios (cerca de 13.000, según el último cómputo) ya que todos los que participan en las actividades han de asociarse. Por lo demás, toda la programación es gratuita. En aquellos espectáculos o talleres con entrada ésta se destina íntegramente a abonar los gastos de los grupos, monitores etc, y se abonan “según la capacidad económica” de cada asistente, recuerda la organización.

Ésta ha desplegado en los últimos 11 años más de 700 actividades, desde ciclos de cine a residencias artísticas, ferias de autoproducción de obra gráfica, talleres, teatro y música, que se ha convertido en su disciplina central. En general, sus integrantes no ocultan su pretensión de ahondar en la cultura global “desde conferencias a talleres de serigrafía”, ofreciendo un programa “lo más amplio posible” de las disciplinas culturales.

Hace un mes Liceo Mutante recibió la orden de cierre de actividad definitiva dictada por el Concello. “Con las ordenanzas municipales actuales no podemos programar eventos”, explica Diego de la Mata, que reconoce el cansancio de los integrantes de la asociación tras un año de lucha jurídica sin resultados.

El nuevo horizonte es otra sede para la que “ya estamos barajando opciones”, explican, con pereza si piensan en el nuevo proceso de burocratización de obras. “Nuestro plan está en marcha” y confían en que “el Concellode cualquier lugar del estado tiene capacidad para ayudar a estos proyectos” autogestionados. Han contactado con un arquitecto de experiencia y se proponen mudarse “ir a otro lado y hacer lo que nos gusta”.

Así, la fiesta prevista para el sábado busca ser un modo de visibilizar “que estamos vivos, que la mandema no nos mató. El barrio nos acogió siempre maravillosamente pero no podemos seguir, nos despedimos de Mollavao pero no de la actividad, tenemos que volver a lo que sabemos hacer”.

