El pleno municipal convocado para el próximo lunes 24, a las 11.00 horas en el Teatro Principal, abordará la aprobación definitiva del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Pontevedra, así como varias iniciativas del Partido Popular. Estas son, en primer lugar, una moción referida a los retrasos en la construcción del campo de fútbol de Salcedo, que tras admitir una enmienda presentada por el concejal de Deportes, Tino Fernández (PSOE) fue dictaminada favorablemente y por unanimidad en la comisión informativa previa.

Por otra parte, en el pleno también se debatirá una moción del PP sobre la lucha contra la ocupación ilegal de propiedades y sobre la mejora de la seguridad de las personas y las cosas.

No se debatirá otra moción sobre la inmersión lingüística porque no pasó por comisión y no se considera un asunto urgente.