Intercambio basado en valores europeos

Italia, Letonia, Lituania, Portugal y Turquía son los países de los que proceden los estudiantes del programa de intercambio Erasmus+, que visitan Pontevedra invitados por el colegio SEK-Atlántico Pontevedra, que actúa como anfitrión dentro de este intercambio. Estos estudiantes –aproximadamente medio centenar– acompañados de algunos de los docentes de los centros de origen, fueron recibidos ayer por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, quien les dio la bienvenida a la ciudad e intentó aportarles alguna información de interés sobre Pontevedra y su posicionamiento internacional en el ámbito de la movilidad urbana, alcanzado a lo largo de los últimos años en distintos foros internacionales, “fruto del proceso de transformación vivido en el campo del urbanismo y la accesibilidad universal en las calles”, explicó el alcalde.

La sala multiusos del Teatro Principal fue el lugar escogido para celebrar este encuentro entre estudiantes, profesores y alcalde de la ciudad.

Dentro de su visita a Pontevedra y a Galicia, los invitados del colegio SEK-Atlántico de Pontevedra también acudirán a otros a lugares de interés cultural dentro de la provincia e incluso realizarán una visita a Santiago de Compostela esta misma semana.

El alumnado visitante y sus anfitriones compartirán en estos días actividades, juegos, debates, conclusiones, etc., dentro de equipos internacionales en los que intercambian puntos de vista culturales diferentes a través de los valores comunes que caracterizan a la Unión Europea y que inspiran todos los proyectos Erasmus+.

El SEK-Atlántico recupera este año el programa, después de casi dos años de aplazamiento debido a la pandemia. Desarrolla este proyecto con varias actividades, dirigidas a los diferentes niveles de enseñanza, en colaboración con estos seis países europeos de Europa y asociados. Antes de concluir el último curso, el alumnado participó en el proyecto “Variety is the Spice of Life”, en el que después de muchos intentos a lo largo de los cursos anteriores, el socio portugués ofreció las condiciones y garantías necesarias para poder llevar a cabo esta movilidad en formato presencial.

Esta vez, dando inicio al curso 2022-2023, es el colegio SEK-Atlántico el anfitrión de esta actividad en Pontevedra.