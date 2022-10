Las grabaciones de una víctima a su pareja llegan al tribunal: “Va a ser esto un puto infierno toda tu vida”

Unos audios grabados por la propia denunciante a su pareja se convirtieron en una de las pruebas claves en un juicio celebrado en Pontevedra por dos delitos de coacciones graves, con las agravantes de parentesco y género, a las que se enfrenta un vecino de Lugo para quien la fiscal especializada en violencia sobre la mujer pide una pena de seis años de prisión.

En la vista oral celebrada ayer, el acusado negó que hubiera coaccionado de ningún modo a la que era su compañera de trabajo y posteriormente pareja sentimental en la base del 061 de Lugo. Aseguró que las continuas llamadas e intentos para verla en contra de la voluntad de la víctima, una vecina de Vilagarcía de Arousa, tras romper esta la relación, tan solo tenían como objeto preocuparse por el estado de la mujer y pedirle explicaciones sobre las razones de la ruptura, pero no coaccionarla para que retomase la relación con él.

La fiscal atribuye al acusado dos delitos de coacciones graves, relacionado cada uno de ellos con sendos episodios que la víctima ratificó durante el juicio celebrado ayer en la Audiencia Provincial. El primero, durante la noche de San Juan de 2018, en donde la mujer asegura que el hombre la retuvo con amenazas y contra su voluntad en su domicilio de Lugo, a pesar del expreso deseo que manifestaba ella de querer regresar a su domicilio en Vilagarcía. También aseguró que el acusado amenazaba con suicidarse y culparla a ella de este hecho.

El acusado negó que la encerrase con llave la vivienda y obligase a la mujer a permanecer en ella, pero esta versión choca con los audios grabados por la víctima. En ellos se escucha como el hombre, que reconoció su voz, profiere frases como “por mi madre que el San Juan no lo vemos ni tú ni yo”, “hasta el martes no sales de aquí”, “mientras esté yo de pie de aquí no sales” o que solo saldrían ambos “con los pies por delante”.

El acusado considera que las grabaciones, alguna de tres horas de duración, están “descontextualizadas” y que en ellas es cierto que utiliza “palabras que no fueron afortunadas”. No obstante, niega que esté coaccionando o amenazando a su pareja, sino que “me estaba asustando” ya que afirma que era ella la que se encontraba mal y que no quería que se fuera de su domicilio por si “cometía alguna tontería”. Dijo que nunca la encerró y que tenía libertad utilizar su móvil (como hizo para grabarle) o el fijo de la casa para llamar a la Policía, incluso durante un momento en el que se ausentó de casa. La víctima aseguró que en esos momentos no llamó a nadie porque estaba paralizada “por el miedo”, “me sentí bloqueada y anulada”, una versión que hizo suya la fiscal y que incluyó en su escrito de acusación.

El segundo episodio se remite ya al momento en el que ella decide romper la relación de pareja en julio de 2019. A pesar de mostrarle su expreso deseo de que la dejase en paz, la víctima relata constantes visitas indeseadas de este hombre a su cuarto donde descansaban en la base del 061; más de una treintena de llamadas durante un día o llegar a detectar su presencia ante su casa en Vilagarcía de Arousa en varias ocasiones.

A finales del mes de agosto, el acusado dice que coincidió con la víctima en el paseo marítimo de Vilagarcía (afirma que se la encontró por casualidad a pesar de ser de Lugo), llegando a perseguirla por la ciudad hasta que la mujer buscó refugio en el despacho de su abogada, antes de acudir a presentar denuncia a la Policía.

En favor del acusado declararon varios testigos, compañeros de trabajo del acusado, que nunca vieron un trato vejatorio por parte de él hacia de ella. Una de estas testigos llegó a decir que cree que la acusación contra este hombre es infundada. No lo ve así la fiscal que insiste en solicitar esta condena de seis años de prisión.