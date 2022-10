El día que lo cambia todo... Hasta a la familia

“Notaba que no podía mover el brazo”, explica Joaquín (nombre ficticio por petición expresa del paciente) “y que estaba muy confuso. Probé a hablar y me parecía que tenía la boca entumecida. Pensé que algo no iba bien”. Vive solo y consiguió llamar a los servicios de emergencia, una rápida reacción que garantizó una atención sanitaria inmediata, clave en la recuperación del ictus que sufrió, una de las principales causas del daño cerebral adquirido (DCA).

Éste fue ayer el eje de la jornada informativa celebrada por la Federación Galega de Dano Cerebral (Fegadace), cuyo objetivo era dar a conocer la realidad de estas personas y ayudar a prevenir esta discapacidad que afecta a más de 35.000 gallegos. Sólo en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés más de 4.000 personas están afectadas, según las estimaciones de las asociaciones de afectados, si bien no se dispone de un censo riguroso. Leticia Vila Posada, técnica de Formación de Fegadace, encabezó la jornada. Explica que en Galicia la incidencia es de 7.000 nuevos casos cada año, derivados principalmente de los ictus (causantes del daño cerebral en cerca del 80% de los pacientes) y los traumatismos craneoencefálicos, producidos por lo regular en accidentes de tráfico. Así, se busca contribuir a que la población conozca las 3F que ayudan a identificar las señales de alarma de un ictus: Faciana (no muestra todos los dientes cuando intenta sonreír); Forza (no aguanta al menos 10 segundos con ambos brazos elevados a la misma altura); y Fala (se equivoca aún con palabras simples). En este escenario es vital actuar con rapidez, ya que pueden minimizarse las secuelas si se actúa en las 3 primeras horas. Cuando más tiempo pase, más riesgo de un DCA. En Galicia la incidencia es de 7.000 nuevos casos cada año, derivados principalmente de los ictus (causantes del daño cerebral en cerca del 80% de los pacientes) y los traumatismos craneoencefálicos, producidos por lo regular en accidentes de tráfico “Luego hay otras causas más minoritarias”, detalla Leticia Vila, “como puede ser una anoxia, una encefalitis, un tumor cerebral, tanto por el propio tumor como por el momento de extirparlo... Pero son mucho menos frecuentes”. En realidad no puede hablarse de un único daño cerebral. Es una discapacidad pero con secuelas muy variadas: “No hay dos personas con daño cerebral que sean iguales”, señala en este punto la técnico de Fegadace, “y las secuelas son muy diversas. Van desde secuelas motoras o físicas, hay personas que no pueden caminar o que caminan con andador o que han de utilizar sillas de ruedas y hay personas que caminan perfectamente”. Están también las secuelas cognitivas, “que nosotros llamamos invisibles, que son problemas de memoria, de atención, en las funciones ejecutivas etc”, precisa la profesional; y lesiones sensoriales, que afectan a los órganos perceptivos, a la audición, la visión etc. Finalmente, están las secuelas conductuales o emocionales. “Pueden aparecer estados ansiosos o estados depresivos derivados de la propia lesión o secundarios a la misma”, matiza Leticia Vila. En correspondencia a esta altísima multiplicidad de posibles lesiones, tampoco puede hablarse de un tratamiento o sistema de recuperación único, de modo que el daño cerebral se caracteriza por su complejo abordaje. Es multidisciplinar e integral, de modo que "intervienen múltiples profesionales de la fisioterapia, la psicología, la neuropsicología, la terapia ocupacional… Y seguimos las recomendaciones del modelo de rehabilitación del Imserso". Se parte siempre, explica la profesional de Fegadace, "de lo que la persona necesite, a partir de una valoración individualizada de las secuelas, atendiendo siempre a sus capacidades y a lo que el paciente quiere llegar a conseguir". La fase aguda del daño cerebral se pasa normalmente en el hospital, tras el ictus, un accidente etc. Y una vez que el paciente recibe el alta lo que se encuentra es sencillamente con una brecha en el sistema de atención, algo que desconcierta por completo al afectado y también a sus familias, muchas de las cuales se ven obligadas a convertirse en cuidadoras. Ese en esa rotura de los servicios públicos donde aparecen colectivos como Fegadace, pensados para cubrir esas necesidades de recuperación que no se atienden desde el Sergas. A estas asociaciones las familias suelen llegar casi en shock. “El DCA supone un antes y un después tanto en la persona que lo sufre como en su entorno”, resume Leticia Vila Posada, “implica un reaprendizaje y las familias suelen necesitar mucha información y mucho asesoramiento”. El cambio de roles es total, en la familia pero, especialmente, en el afectado, que pasa de ser una persona autónoma a precisar cuidados. Es una durísima etapa y el nivel de recuperación es igual de imprevisible que las secuelas El nuevo escenario “es una situación completamente nueva que desconocen por completo y esa primera fase de asesoramiento e información es muy importante para las familias”. La pareja, los hijos y padres se convierten con frecuencia en los proveedores de asistencia. “Hay muchos grados de dependencia, pero sobre todo al principio son las familias las que se encargan de los cuidados; hay personas con daño cerebral que no se pueden vestir por sí mismas, o que no se pueden alimentar, y ahí el entorno tiene que ejercer y asumir ese nuevo rol y aprender a desempeñarlo y a vivir con él”, señala la experta. El cambio de roles es total, en la familia pero, especialmente, en el afectado, que pasa de ser una persona autónoma a precisar cuidados. Es una durísima etapa y el nivel de recuperación es igual de imprevisible que las secuelas. “Va a variar en función de la extensión de las lesiones”, subraya, “del tiempo que pasó entre que se produjo la lesión y que se acudió a los servicios sanitarios, del tiempo entre la lesión y que se recibe la rehabilitación… Influyen multitud de casuísticas, también los factores personales”. El próximo día 26 se celebra el Día del Daño Cerebral. Coincidiendo con esta jornada, Fegadace recuerda que “las familias vienen con mucho desconocimiento, y con mucha desatención. En la primera fase el servicio sanitario los atiende perfectamente pero después hay un parón”, una brecha en la atención y “quedan desamparadas”.