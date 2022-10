Enrique Vaqueiro, portavoz municipal del PSOE en A Lama desde 2011, anunció ayer que “ante la celebración de reuniones de los órganos internos del partido para la toma de decisiones de quién debe encabezar la candidatura del PSdeG-PSOE en el Concello de A Lama he decidido no volver a encabezar la lista en 2023”. Asegura que “estaré a disposición del partido, como lo he estado en estos veinte años de militancia, al igual que me pongo a las órdenes” del próximo candidato y muestra un “agradecimiento especial” al secretario provincial David Regades y a la presidenta de la Diputación, Carmela Silva.