El 30% de los mayores de 80 años del área no acudieron a su cita en el “vacunódromo”

La vacunación de esta franja de edad, la más vulnerable frente al coronavirus, comenzó de forma masiva el pasado 7 de octubre. Solamente ese fin de semana ya estaban convocados más de 3.200 mayores entre el “vacunódromo” de Pontevedra y el recinto ferial Fexdega de Vilagarcía. En vista de que una parte importante de ellos no acudieron en las siguientes jornadas, alrededor de un 30 por ciento al día, el Sergas ha decidido citarlos de nuevo en un emplazamiento más cercano y teniendo en cuenta que uno de los principales motivos por el que no se presentaron fue porque necesitaban de alguien que los trasladase hasta dichos lugares.

Esta “repesca” se inicia mañana martes, 18 de octubre. De este modo, además de asegurar que este grupo recibe la protección contra el COVID, se puede seguir avanzando en la vacunación de los ciudadanos de 70 a 70 años, que ya se inició el viernes 14.

Tal y como informa el coordinador de vacunación y director de enfermería del área sanitaria, Juan Vázquez Vilar, está previsto que durante las próximas jornadas, “entre el martes y el domingo”, se citen diariamente 5.200 ciudadanos en Campolongo, en Fexdega alrededor de 700 y en el Hospital do Salnés, ya el fin de semana, unas 500 personas. “En todos los casos, distribuidos en horario de mañana y de tarde”, señala.

Vázquez Vilar cifra entre un 65 y un 70% la asistencia a la vacunación para la cuarta dosis. “Son datos provisionales, en todo caso, a la espera de que nos envíen los definitivos”, recalca.

“Hasta el 12 de octubre, incluido, se han vacunado un total de 8.071 ciudadanos con la cuarta dosis en el conjunto del área sanitaria”, afirma el profesional.

Hay que recordar que esta cuarta dosis es la segunda de refuerzo, ya que las dos primeras componían la pauta completa de vacunación. Esta vacuna que se está administrando es multivariante y efectiva contra las cepas BA4 y BA5, las que circulan actualmente.

El Sergas señala que la vacuna contra el COVID evita ingresos hospitalarios y “salva vidas”. En la jornada de ayer, de hecho, los casos activos del virus en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés eran 208, de los cuales 25 están hospitalizados por complicaciones con la enfermedad, uno en la UCI. Solo el área de A Coruña está por encima de Pontevedra en número absoluto de ingresados, con 55.

Colapso informático en el “Virxe Peregrina”

La caída del sistema informático provocó ayer un colapso en el centro de salud “Virxe Peregrina” de Pontevedra, uno de los de referencia del municipio. Tal y como indicaron varias fuentes, los pacientes no eran capaces de obtener sus justificantes de cita a través de las máquinas habilitadas para tal fin, que les suministran el papel que acredita su asistencia al centro de salud y les proporciona un código compuesto por letras y números por el cual el médico de Atención Primaria les puede llamar a consulta. De este modo, al no estar dichos dispositivos operativos, todos los citados en el día tuvieron que pasar previamente por el mostrador de cita previa, donde sí se les proporcionaba dicho justificante, sin el cual no pueden presentarse en la sala de espera. Las colas se sucedieron durante toda la jornada, comenzaron a la mañana y se prolongaron durante la tarde, con el consiguiente trastorno que la situación provocó en los pacientes. Especialmente dura fue la espera para los mayores y personas con movilidad reducida, ya que tuvieron que aguardar su turno de pie igual que el resto de citados.