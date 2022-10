“El arte es el expíritu de la vida, sin él qué vamos a hacer de nosotros”

La Casa de Galicia de Madrid acoge hasta el próximo día 28 la exposición “Materia do inefable” del pontevedrés Fernando Carballa. “Realmente soy pintor”, explica el artista, “pero llevo como cuatro o cinco años investigando en la cerámica. Casi toda la exposición es matérica, es pintura acrílica y cerámica, y otra parte es exclusivamente cerámica. Trabajo el gres, la porcelana… En obras que son en su mayor parte tridimensionales”.

–¿Cómo arrancó su carrera artística?

–Mi carrera se inició haciendo Bellas Artes, cursé algunos años en Canarias, en Tenerife, a donde me desplacé. Y después acabé la carrera en Madrid, donde he estado muchos años. Estuve dedicándome a la enseñanza y me he recorrido parte de España dando clases (risas) y al final me he venido a vivir a Pontevedra, de nuevo.

–¿Cómo es su proceso de trabajo?

–Mi proceso de trabajo es dedicarle horas y horas (sonríe) y es bastante duro. La cerámica, trabajar con el barro, tiene una parte muy interesante y muy gratificante pero después físicamente es dura, aunque al final obtienes una gran satisfacción, hasta ahora más que con la pintura. Por eso pretendo estar investigando en la cerámica unos cuantos años.

–¿Qué le ofrece la cerámica?

–Para mi es un material nuevo, además es un material primario. Creo que toda la cultura se inició con la cerámica, que en las cuevas ya utilizaban la cerámica. Lo que pasa es que yo intento separar mi cerámica de la utilitaria, vasos, platos y demás, y hacer algo más artístico, más espiritual. Y con todo este proceso estoy satisfecho; de hecho las críticas son muy buenas, me apoya mucho la gente con sus críticas y cada vez estoy más convencido de que he elegido bien ese material, por eso esta exposición se llama “Materia do inefable”, porque de alguna forma quiero que la gente descubra lo que es.

–Hace uso de técnicas de cerámica japonesa

–Si, el Raku, porque es una técnica improvisada, y con ello quiero decir que metes la pieza en el horno y nunca sabes qué va a salir. Esperas que va a salir algo determinado y al final sale algo incluso opuesto a lo que pensaba inicialmente.

–No se ha prodigado en exposiciones en su ciudad

–Bueno, últimamente sí, el verano pasado expuse en Vilagarcía y este verano expuse en Pontevedra, y tengo pendientes exposiciones en Ourense. También en Portugal, me gusta mucho Portugal, he expuesto allí bastante y tengo algunas pendientes. Estoy participando en bienales, la de Aveiro, que es una bienal muy interesante de cerámica, en mi opinión es una de las mejores de Europa, y mi obra les gusta y la seleccionan, así que estoy muy contento.

–¿Por qué nos hace falta el arte?

–El arte es el espíritu de la vida (risas) sin arte qué vamos a hacer de nosotros, creo que sin él se acabaría la vida.

–¿Qué le resulta inspirador?

–En principio, todo, pero particularmente el ser humano. De hecho en mi obra domina la anatomía humana, el ser humano, y la geometría, son dos cosas importantes que intento combinar y mezclar.

–¿Es muy disciplinado trabajando?

–Sí, tengo el estudio en casa, por lo tanto le dedico muchísimo a las obras, de hecho a la cerámica hay que dedicarle muchísimas horas, porque si no realmente no rinde el trabajo. Es muy laborioso, no es como la pintura, que das unas cuantas pinceladas y casi tienes una obra. La cerámica requiere primero un proceso de elaboración, de secado, después de horno… Sumas horas y ves que para una pieza necesitas mucho tiempo.

–¿Está ya produciendo nuevas obras?

–Sí.

–¿Le resultó motivadora la pandemia?

–Sí, la verdad es que la pasé bastante por encima precisamente porque tengo el estudio en casa, tengo huerta y por lo tanto los huecos que tenía de tensión me desfogaba en la huerta (sonríe) quitando hierbas y plantando y moviendo tierra. La pandemia para mi no ha sido nada frustrante.