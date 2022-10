Teatro comprometido desde la infancia

No es la primera vez que la compañía pontevedresa Baobab Teatro es premiada por su trabajo comprometido sobre el escenario en espectáculos dirigidos al público familiar. Si hace unos años lo era por “Luppo”, en el que abordaba el tema de la muerte, ahora lo es por “Ás para Álex”, en el que se trata el cáncer infantil.

Esta pieza acaba de ser reconocida en la XXV Feria de Teatro de Castilla y León, donde ha recibido el galardón especial “Provincia a Escena 2022”.

La idea de que esta enfermedad centrase el montaje surgió a raíz del diagnóstico del padre de Andrea Bayer, cofundadora de Baobab junto con Óscar Ferreira. La directora reconoce que “quería contarlo pero con un mensaje esperanzador”. Tras leer un artículo en prensa que se titulaba así, “Alas para Álex”, decidió llevar la historia al mundo del teatro.

Manifiesta que no es fácil trasladar este tipo de historias a la escena infantil, pero explica que detrás de trabajos como este hay una intensa investigación. “Nosotros investigamos mucho siempre sobre las diferentes temáticas y así lo hicimos con esta. Quisimos conocer qué asociaciones trabajan en el cáncer infantil y, de hecho, de cada actuación que realizamos destinamos un pequeño porcentaje a la lucha contra el cáncer”, asegura la actriz y directora pontevedresa. La primera de estas donaciones fue para ASANOG, Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia.

Andrea Bayer recalca que la intención es que quede claro qué está pasando, “pero no estamos repitiendo continuamente la palabra cáncer”

“Quisimos saber cómo trabajan estos colectivos, porque muchas veces no solo está el enfermo, sino también su familia. Yo misma he de reconocer que a mí la Asociación Contra el Cáncer me ayudó muchísimo con lo de mi padre. Al final toda la familia acaba tocada”, confiesa.

¿Pero cómo se aborda esta enfermedad en un espectáculo para niños, familiar? Andrea Bayer recalca que la intención es que quede claro qué está pasando, “pero no estamos repitiendo continuamente la palabra cáncer”.

En este sentido, señala que “hay un momento de la obra en la que se dice ‘Álex, lo vas a pasar mal, vamos a luchar’, que es lo que pasaría tras cualquier caso de diagnóstico”.

Tras asistir a un espectáculo como este el público sale del teatro de forma muy diferente a la que entró. “Estamos muy satisfechos, porque por ahora los mensajes que hemos recibido al respecto han sido muy bonitos”, asegura la cofundadora de Baobab.

“Mucha gente ya conoce nuestro trabajo en esta línea y, de hecho, incluso nos ha llegado algún mensaje de niños diciéndonos que les ha gustado mucho la historia de Álex”, dice satisfecha. “Sobre todo, para mí, lo importante es saber ponerse en la piel del protagonista, que es el que representa a tantos de miles de niños que están peleando hoy en día contra el cáncer, porque a veces parece que solo hay esta enfermedad en los adultos”.